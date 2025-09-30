Πρεμιέρα σε Euroleague και Conference League με μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα

Onsports Team

Φουλ δράση έχουμε αυτή την εβδομάδα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Η 2η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται στο Champions League και το Europa League, ενώ η πρεμιέρα γίνεται στο Conference League.

Την Τετάρτη, στις 22:00, ο Ολυμπιακός δίνει το δεύτερο παιχνίδι του στο Champions League, στο Λονδίνο, με την Άρσεναλ.

Στο Europa League την Πέμπτη, στις 19:45, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Γκόου Άχεντ Ιγκλς και στις 22:00 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Βίγκο τη Θέλτα.

Στην πρεμιέρα του Conference League, την Πέμπτη, στις 22:00, η ΑΕΚ παίζει στη Σλοβενία με την Τσέλιε.

Μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα για το Conference League

Για την πρεμιέρα του Conference League προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ πολλά μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα, ανάμεσά τους και τα εξής:

Νικητής Διοργάνωσης

Σύνολο πόντων ΑΕΚ στη League Phase

Σύνολο γκολ που θα σκοράρει/θα δεχθεί η ΑΕΚ στη League Phase

Η ΑΕΚ να κερδίσει σε όλα τα εντός έδρας παχινίδια στη League Phase

Η ΑΕΚ να παραμείνει αήττητη σε όλα τα παιχνίδια στη League Phase

Τζάμπολ σήμερα στη Euroleague με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

Στο μπάσκετ ξεκινάει η Euroleague με «διαβολοβδομάδα» και δυνατές αναμετρήσεις για τις ελληνικές ομάδες.

Ο Παναθηναϊκός δίνει δύο παιχνίδια στο ΟΑΚΑ, σήμερα, στις 21:15, με την Μπάγερν Μονάχου και την Παρασκευή, στις 21:15, με την Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην Ισπανία, σήμερα, στις 21:30, με την Μπασκόνια και την Πέμπτη, στις 21:45, με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αμέτρητες αγορές προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για όλους τους αγώνες της Euroleague. Το Final 4 επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 19 χρόνια και θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι τα δύο μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα για τη Euroleague μεταξύ των οποίων και τα εξής:

Νικητής Euroleague

MVP κανονικής διάρκειας

Ομάδα που θα προκριθεί στα playoffs

Head to Head για την ομάδα που θα κατακτήσει υψηλότερη θέση στην κανονική περίοδο

Ειδικά παικτών για Ολυμπιακό & Παναθηναϊκό

Ρεκόρ διοργάνωσης που θα καταρριφθούν μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου (όπως να γίνει triple double σε έναν αγώνα)

