Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μάκης κερνάει όλοι πίνουν
Οnsports Τeam 26 Σεπτεμβρίου 2025, 17:52
BET

Μάκης κερνάει όλοι πίνουν

Άφωνοι οι θαμώνες σε τρία μαγαζιά της Αθήνας από την ξαφνική εμφάνιση και τα κεράσματα του Μάκη

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Μάκη, με τον αέρα του πολυεκατομμυριούχου που κέρδισε το Eurojackpot, αιφνιδίασε τους πάντες. Τη δεύτερη φορά, όμως, που η λευκή λιμουζίνα εμφανίστηκε στο κέντρο της Αθήνας, οι θαμώνες στα γύρω καταστήματα εύχονταν ο Μάκης, που έχει και για άλλους, να έχει και για εκείνους …κεράσματα.

Ο ήρωας της viral τηλεοπτικής διαφήμισης έκανε νέα εξόρμηση στη νυχτερινή Αθήνα, πριν από  λίγες ημέρες, και επισκέφθηκε τρία καταστήματα σε Κουκάκι, Πετράλωνα και Κεραμεικό, όπου κέρασε τους θαμώνες burgers, κοκτέιλ και σφηνάκια.

Δείτε το βίντεο: 

 

 18+ επίγειο |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Ρόστερ που φοβίζει σε πλήρη παράταξη!
22 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Ρόστερ που φοβίζει σε πλήρη παράταξη!
SUPER LEAGUE
Νίκολιτς: «Είμαστε δώδεκα ματς αήττητοι. So what;»
51 λεπτά πριν Νίκολιτς: «Είμαστε δώδεκα ματς αήττητοι. So what;»
BET
Μάκης κερνάει όλοι πίνουν
1 ώρα πριν Μάκης κερνάει όλοι πίνουν
EUROLEAGUE
Με ανανεωμένο look ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στην «πράσινη» media day
2 ώρες πριν Με ανανεωμένο look ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στην «πράσινη» media day
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved