Europa League: Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις
INTIME SPORTS
Onsports team 25 Σεπτεμβρίου 2025, 14:28
BET

Europa League: Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις

Με 9 παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η 1η αγωνιστική της League Phase

Οι αγώνες του Europa League κυριαρχούν στο σημερινό ποδοσφαιρικό πρόγραμμα. Η 1η αγωνιστική της League Phase ολοκληρώνεται με 9 παιχνίδια. Ξεχωρίζει αυτό του Παναθηναϊκού στην Ελβετία με τη Γιουνγκ Μπόις.

Στις 19:45 γίνεται η σέντρα στα 2 πρώτα ματς Γκόου Άχεντ Ιγκλς-Στεάουα Βουκουρεστίου και Λιλ-Μπραν.

Η βραδιά ολοκληρώνεται στις 22:00 με τα παιχνίδια Άστον Βίλα-Μπολόνια, Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός, Ουτρέχτη-Λυών, Ρέιντζερς-Γκενκ, Σάλτσμπουργκ-Πόρτο, Στουτγκάρδη-Θέλτα και Φερεντσβάρος-Βικτόρια Πλζεν.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για το παιχνίδι Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός

  • Σκορ πολλαπλών επιλογών 1-2, 1-3 ή 1-4
  • Να σκοράρει ο Σίριλ Ντέσερς
  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες, Over 2,5 γκολ & Over 9,5 κόρνερ
  • Ισοπαλία & Over 7,5 κόρνερ
  • Over 1,5 γκολ Γιουνγκ Μπόις & Over 5,5 κόρνερ Γιουνγκ Μπόις

Με το Bet Lock* «κλειδώνεις» τη νίκη σου στο Pamestoixima.gr

Δεν είναι ανάγκη να περιμένεις μέχρι τη λήξη του αγώνα για να δεις αν κέρδισες το στοίχημά σου. Στο Pamestoixima.gr μπορείς να «κλειδώσεις» εσύ την νίκη σου!

Με το Bet Lock* έχεις την ευκαιρία να «κλειδώσεις» μία από τις επιλογές σου (σε παρολί 4 επιλογών και άνω), όταν αυτή προηγηθεί, και να απολαύσεις τη νίκη σου. Αν κι οι υπόλοιπες επιλογές βγουν κι αυτές κερδισμένες, τότε κερδίζεις* όλο το δελτίο σου.

Pamestoixima.gr: 4.000 έπαθλα εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση*

Με τη σούπερ προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr, το παιχνίδι σου αλλάζει επίπεδο! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 4.000 έπαθλα* μπορούν να γίνουν δικά σου με το promo code PS4000εντελώς δωρεάν* χωρίς κατάθεση, για να διασκεδάσεις με όλα τα αθλητικά δρώμενα, αλλά και να περάσεις ευχάριστες στιγμές στο live casino.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα



