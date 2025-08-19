Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι «μάχες» των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με πλήθος επιλογών από το Πάμε Στοίχημα
Οnsports Τeam 19 Αυγούστου 2025, 14:11
BET

Οι «μάχες» των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με πλήθος επιλογών από το Πάμε Στοίχημα

Η δράση σε Europa League και Conference League συνεχίζεται και αυτήν την εβδομάδα, με τρεις ελληνικές ομάδες να δίνουν κρίσιμες μάχες για την πρόκριση.

Την Πέμπτη, 21/08, ο Παναθηναϊκός, μετά τη νίκη επί της Σαχτάρ στα πέναλτι, ρίχνεται πρώτος στη μάχη των playoffs του Europa League, αντιμετωπίζοντας τη Σάμσουνσπορ στις 21:00.

Λίγο αργότερα, στις 21:45, στην ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ καλείται να αντιμετωπίσει το εμπόδιο της Ριέκα για να διεκδικήσει το εισιτήριό του για τη League phase.

Στα playoffs του Conference League, η ΑΕΚ θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Άντερλεχτ, την Πέμπτη, 21/08, στις 21:00.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος στοιχηματικών επιλογών για τις «μάχες» των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Πένθος στον «Δικέφαλο του Βορρά» - Πέθανε ο Απόστολος Σαββουλίδης
28 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Πένθος στον «Δικέφαλο του Βορρά» - Πέθανε ο Απόστολος Σαββουλίδης
SUPER LEAGUE
Στέλνει Σάντσεθ στον Παναθηναϊκό και η «A Bola»
52 λεπτά πριν Στέλνει Σάντσεθ στον Παναθηναϊκό και η «A Bola»
BET
Οι «μάχες» των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με πλήθος επιλογών από το Πάμε Στοίχημα
1 ώρα πριν Οι «μάχες» των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με πλήθος επιλογών από το Πάμε Στοίχημα
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Πάει για «βόμβα» με Ρενάτο Σάντσες
2 ώρες πριν Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Πάει για «βόμβα» με Ρενάτο Σάντσες
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved