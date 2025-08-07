Pamestoixima.gr: Σούπερ προσφορές* για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων σε Europa και Conferemce

, για την τρίτη προκριματική φάση του

στις 19:00 στην Κύπρο. Παράλληλα, στη μάχη μπαίνουν και ο

ξεκινά σήμερα με την

Η τρίτη προκριματική φάση του

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (21:00) και ο ΠΑΟΚ τη Βόλφσμπεργκερ από την Αυστρία (20:30).

Αυτή την εβδομάδα, το

Ενισχυμένες αποδόσεις* και για anytime scorers:

Flash προσφορά* με 3.000 δώρα στο Pamestoixima.gr

Με τη

σούπερ προσφορά γνωριμίας

του

Pamestoixima

.

gr

, η εμπειρία σου περνά σε άλλο επίπεδο! Μέχρι την Πέμπτη (07/08, 23:59), 3.000 έπαθλα* μπορούν να γίνουν δικά σου,

εντελώς δωρεάν

*, χωρίς κατάθεση. Με τη χρήση του

promo

code

FLASH

3000

γίνονται δικά σου μοναδικά δώρα* για στιγμές διασκέδασης σε αθλητικά γεγονότα και

live

casino

!