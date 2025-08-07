Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Pamestoixima.gr: Σούπερ προσφορές* για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων σε Europa και Conferemce
Onsports Team 07 Αυγούστου 2025, 14:51
BET

Pamestoixima.gr: Σούπερ προσφορές* για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων σε Europa και Conferemce

Ενισχυμένες αποδόσεις και 0% γκανιότα** στα ΠΑΟΚ-Βόλφσμπεργκερ, Παναθηναϊκός-Σαχτάρ και Άρης Λεμεσού-ΑΕΚ.

Η τρίτη προκριματική φάση του Conference League ξεκινά σήμερα με την ΑΕΚ να αντιμετωπίσει τον Άρη Λεμεσού στις 19:00 στην Κύπρο. Παράλληλα, στη μάχη μπαίνουν και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, για την τρίτη προκριματική φάση του Europa League.
 
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (21:00) και ο ΠΑΟΚ τη Βόλφσμπεργκερ από την Αυστρία (20:30).
 
Αυτή την εβδομάδα, το Pamestoixima.gr φέρνει ενισχυμένες αποδόσεις* & 0% γκανιότα** στα παιχνίδια Παναθηναϊκός-ΣαχτάρΠΑΟΚ-Βόλφσμπεργκερ και Άρης Λεμεσού-ΑΕΚ.
 
Ενισχυμένες αποδόσεις* και για anytime scorers:
 
  • Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ)
  • Σφιντέρσκι (Παναθηναϊκός – Σαχτάρ)
  • Ζίνι (Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ)
Flash προσφορά* με 3.000 δώρα στο Pamestoixima.gr
 
Με τη σούπερ προσφορά γνωριμίας του Pamestoixima.gr, η εμπειρία σου περνά σε άλλο επίπεδο! Μέχρι την Πέμπτη (07/08, 23:59), 3.000 έπαθλα* μπορούν να γίνουν δικά σου, εντελώς δωρεάν*, χωρίς κατάθεση. Με τη χρήση του promo code FLASH3000 γίνονται δικά σου μοναδικά δώρα* για στιγμές διασκέδασης σε αθλητικά γεγονότα και live casino!
 
PS Blog: Με την Εθνική Μπάσκετ στην Κύπρο - Δωρεάν* ταξίδι
 
Το PS Blog σε περιμένει με ένα μεγάλο διαγωνισμό*! Διεκδικείς ένα δωρεάν* ταξίδι για 2 άτομα στη Λεμεσό της Κύπρου, για να παρακολουθήσεις τους αγώνες του ομίλου της Εθνικής Μπάσκετ Ανδρών, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Περισσότερα εδώ.
 


Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Θέλει να ρίξει... βόμβα Νταβίντε Καλάμπρια!
18 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Θέλει να ρίξει... βόμβα Νταβίντε Καλάμπρια!
ΣΠΟΡ
Βόλεϊ: Τετραετής αποκλεισμός στον Κουμεντάκη του Ολυμπιακού, για χρήση απαγορευμένης ουσίας
32 λεπτά πριν Βόλεϊ: Τετραετής αποκλεισμός στον Κουμεντάκη του Ολυμπιακού, για χρήση απαγορευμένης ουσίας
BET
Όλα τα βλέμματα στην αποψινή κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ για τα 22 εκατ. ευρώ
39 λεπτά πριν Όλα τα βλέμματα στην αποψινή κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ για τα 22 εκατ. ευρώ
BET
Pamestoixima.gr: Σούπερ προσφορές* για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων σε Europa και Conferemce
50 λεπτά πριν Pamestoixima.gr: Σούπερ προσφορές* για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων σε Europa και Conferemce
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved