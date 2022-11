Onsports Bet: Δίνει λύσεις και «στέλνει ταμείο» ο Μπομπουά

INTIME

To Onsports σας στέλνει ταμείο με τις σημερινές του επιλογές

Η «διαβολοβδομάδα» ξεκινάει απόψε με δυνατές αναμετρήσεις και τις ομάδες να τα δίνουν όλα προκειμένου να μπορέσουν να φτάσουν στη νίκη.

Θα ξεκινήσουμε τις επιλογές μας από τον αγώνα της Αρμάνι Μιλάνο με την Αναντολού Εφές. Οι Ιταλοί είναι σε άσχημη κατάσταση και θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες, ενώ οι Τούρκοι δείχνουν να αρχίζουν να παίρνουν τα πάνω τους.

O Ροντρίγκ Μπομπουά αναμένεται για μια ακόμα φορά να δώσει χρήσιμες λύσεις στην Εφές. To line των 6,5 πόντων είναι χαμηλό και θα το ποντάρουμε.

Από εκεί και πέρα, ο Νεμάνια Νέντοβιτς έχει δώσει άλλον αέρα στον Ερυθρό Αστέρα και αναμένεται να ηγηθεί της επίθεσης του συλλόγου κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου. Το over 13,5 πόντων του Σέρβου έχει ρίσκο αλλά θα το επιλέξουμε.

Τέλος, θα κλείσουμε τις επιλογές μας με τον αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Παρτιζάν. Αναμένεται να γίνει ανοικτό ματς, με τους Καταλανούς να είναι το φαβορί αλλά στην καλή της ημέρα η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν έχει να φοβηθεί κάτι. O Νίκολας Λαπροβίτολα είναι ηγέτης στην επίθεση της Μπαρτσελόνα και θα τον στηρίξουμε.

Οι επιλογές:

Αρμάνι Μιλάνο-Αναντολού Εφές Μπομπουά over 6,5 1.70

Άλμπα Βερολίνου-Ερυθρός Αστέρας Νέντοβιτς over 13,5 1.87

Μπαρτσελόνα-Παρτιζάν Λαπροβίτολα over 15,5 1.87