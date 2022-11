Onsports Bet: Ταμείο με Euroleague

INTIME.GR

Με την 8η αγωνιστική συνεχίζεται σήμερα η Euroleague, με τις ομάδες να τα δίνουν όλα προκειμένου να μπορέσουν να φτάσουν στη νίκη.

Tα βλέμματα συγκεντρώνει η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αναντολού Εφές και την Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί μετρούν ως τώρα ρεκόρ 5-2 και είναι στην 3η θέση της βαθμολογιας, εν αντιθέσει με τους Τούρκους που δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση και μετρούν ως τώρα δυο νίκες και πέντε ήττες. Θα πάμε στην αγαπημένη μας επιλογή που είναι το over 19,5 του Βασίλιε Μίτσιτς σε απόδοση 1.83.

Στο Βελιγράδι ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται την Βιλερμπάν και θέλει τη νίκη για να ξεκολλήσει από την τελευταία θέση. Ο Νεμάνια Νέντοβιτς είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να μας πληρώσει το over 12,5 πόντων. Μια extreme επιλογή από τον συγκεκριμένο αγώνα είναι το double double του Γιουσουφά Φαλ σε απόδοση 4.05.

Τέλος θα κλείσουμε την τριάδα μας με τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου. Ο Ντζανάν Μούσα είναι εξαιρετικός στο ξεκίνημα της χρονιάς και θα είναι το στήριγμα μας.

Οι επιλογές

Αναντολού Εφές-Μπαρτσελόνα Μίτσιτς over 19.5 1.83

Ερυθρός Αστέρας-Βιλερμπάν Νέντοβιτς over 12,5 1.77

Ρεάλ Μαδρίτης-Άλμπα Βερολίνου Μούσα over 13,5 1.75