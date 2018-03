Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ του ΟΠΑΠ προσφέρει την πρόκριση της Εθνικής Ομάδας στα τελικά του Mundial, με ανταγωνιστική απόδοση, πριν και μετά από τον πρώτο αγώνα μπαράζ με την Κροατία.

Περισσότερες από 200 είναι οι επιλογές συνολικά, για τον μεγάλο αγώνα Κροατίας-Ελλάδας, πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκειά του. Οι παίκτες του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ μπορούν να ποντάρουν μεταξύ άλλων, στο ακριβές σκορ σε συνδυασμό με τον παίκτη που θα σκοράρει, την ομάδα που θα πάρει πρώτη τη σέντρα, τον τερματοφύλακα που θα ακουμπήσει πρώτος τη μπάλα, τα επίσημα λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου, το ακριβές σκορ, το ημίχρονο-τελικό, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, την πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, το συνδυασμό τελικού αποτελέσματος με under-over, το ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ, το αποτέλεσμα και το ακριβές σκορ του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου, το πότε θα επιτευχθεί το πρώτο και το τελευταίο γκολ, το σκοράρισμα ή όχι των ομάδων και στα δύο ημίχρονα, τον σκόρερ του πρώτου γκολ και του οποιουδήποτε τέρματος, το σύνολο των γκολ, οφσάιντ, πλαγίων άουτ, κόρνερ, πέναλτι, κίτρινων και κόκκινων καρτών.

Προσφέρονται και έξτρα ειδικά στοιχήματα από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ του ΟΠΑΠ, για το τι θα συμβεί πρώτο (κίτρινη κάρτα, κόκκινη κάρτα, γκολ, αλλαγή ή τίποτα από τα παραπάνω) στον Μάριο Μάντζουκιτς, τον Ιβάν Πέρισιτς, τον Κώστα Μήτρογλου και τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο και για τον συνδυασμό κίτρινων καρτών, γκολ, κόρνερ και οφσάιντ των δύο ομάδων. Το ειδικό στοίχημα για την Κροατία, με over 2,5 κίτρινες κάρτες, over 1,5 γκολ, over 5,5 κόρνερ και over 2,5 οφσάιντ δίνει απόδοση 7 και για την Ελλάδα, με over 3,5 κίτρινες κάρτες, over 0,5 γκολ, over 4,5 κόρνερ και over 1,5 οφσάιντ πληρώνει επίσης 7.