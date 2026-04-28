Στο Μπιλμπάο η αποστολή του ΠΑΟΚ για τον μεγάλο τελικό του FIBA Europe Cup
Στη χώρα των Βάσκων έφτασε η ομάδα μπάσκετ του «Δικέφαλου», με το βλέμμα στραμμένο στον μεγάλο τελικό της Τετάρτης (29/4).
Ο ΠΑΟΚ καλείται να υπερασπιστεί στο Μπιλμπάο τη νίκη του με 6 πόντους στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup. Οι Θεσσαλονικείς έφτασαν στη χώρα των Βάσκων αργά το απόγευμα της Τρίτης, μία μέρα πριν τη σπουδαία ρεβάνς.
Ο «Δικέφαλος» θέλει… εκδίκηση για την περυσινή απώλεια του τροπαίου. Για να τα καταφέρει η ομάδα του Μπούτσκου θα πρέπει να πιάσει καλό επίπεδο απόδοσης, συνεχίζοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις του τελευταίου καιρού.
