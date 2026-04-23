Καντσελιέρι: Αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από τον πάγκο της Τρέντο
Onsports team 23 Απριλίου 2026, 16:35
Καντσελιέρι: Αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από τον πάγκο της Τρέντο

Την απόφαση να αποχωρήσει από τον πάγκο της Τρέντο στο τέλος της τρέχουσας σεζόν πήρε ο Μάσιμο Καντσελιέρι.

Τρέντο και Καντσελιέρι αναμένεται να ακολουθήσουν χωριστόυς δρόμους στο τέλος της σεζόν,  με τον πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ να ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με τον CEO της Τρέντο, ο 53χρονος είχε εκφράσει από τις αρχές Φεβρουαρίου τις προθέσεις του να αποχωρήσει με τη λήξη της σεζόν, με την ιταλική ομάδα να έχει κάνει ήδη την προεργασία της για τον επόμενο προπονητή.

Η Τρέντο βρίσκεται στην 10η θέση της βαθμολογίας στη Lega A, ενώ στο Eurocup στο οποίο συμμετείχε αποκλείστηκε στα προημιτελικά από τη Μπεσίκτας.



