ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο: Παρών και ο Τρινκιέρι στον τελικό

Υπό το βλέμμα του Αντρέα Τρινκιέρι θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός του FIBA Europe Cup, μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Μπιλμπάο.

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για τον πρώτο, μεγάλο τελικό του FIBA Europe Cup, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να έχει την μεγάλη συμπαράσταση του κόσμου της με το κλειστό της Πυλαίας να είναι κατάμεστο.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Αντρέα Τρινκιέρι. Ο Ιταλός τεχνικός έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό σε όλα με τον ΠΑΟΚ, γα την επόμενη σελίδα της ομάδας και αναμένεται να πιάσει και.. επίσημα δουλειά από το καλοκαίρι.

Με το που έγινε αντιληπτός από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, ο Τρινκιέρι γνώρισε την αποθέωση, με τον ίδιο να ανταποδίδει το θερμό καλωσόρισμα.