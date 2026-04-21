FIBA Europe Cup: Στη Θεσσαλονίκη η Μπιλμπάο για τον τελικό με ΠΑΟΚ - Αγωνία για Χίλιαρντ
Onsports Team 21 Απριλίου 2026, 20:06
Με πτήση τσάρτερ έφτασαν οι Βάσκοι ενόψει του τελικού του FIBA Europe Cup. Την τελευταία στιγμή κρίνεται η συμμετοχή του Αμερικανού.

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα της Δευτέρας (21/04) η αποστολή της Μπιλμπάο, ενόψει του τελικού του FIBA Europe Cup απέναντι στον ΠΑΟΚ (22/04, 19:15).

Οι Βάσκοι έφτασαν λίγο μετά τις 18:00 με πτήση τσάρτερ, χωρίς απρόοπτα, και με το βλέμμα στραμμένο στη μεγάλη αναμέτρηση.

Στην αποστολή βρίσκεται και ο Νταρούν Χίλιαρντ, με τη συμμετοχή του να παραμένει αμφίβολη και να αναμένεται να ξεκαθαρίσει λίγο πριν από το τζάμπολ.

Μαζί με την ομάδα ταξίδεψαν και φίλοι της Μπιλμπάο, οι οποίοι θα δώσουν το «παρών» στις εξέδρες για να στηρίξουν την προσπάθειά της.

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Η κρίσιμη αναμέτρηση για τα play in της Euroleague
8 λεπτά πριν LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Η κρίσιμη αναμέτρηση για τα play in της Euroleague
ΜΠΑΣΚΕΤ
FIBA Europe Cup: Στη Θεσσαλονίκη η Μπιλμπάο για τον τελικό με ΠΑΟΚ - Αγωνία για Χίλιαρντ
47 λεπτά πριν FIBA Europe Cup: Στη Θεσσαλονίκη η Μπιλμπάο για τον τελικό με ΠΑΟΚ - Αγωνία για Χίλιαρντ
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Στην Ουγγαρία ο Βάργκα για να… αποχαιρετήσει τη Φερεντσβάρος – Όσα δήλωσε στην πατρίδα του
47 λεπτά πριν ΑΕΚ: Στην Ουγγαρία ο Βάργκα για να… αποχαιρετήσει τη Φερεντσβάρος – Όσα δήλωσε στην πατρίδα του
BASKET LEAGUE
Άρης: Οι οπαδοί εξαφάνισαν τα εισιτήρια με Πανιώνιο ελέω… Antetokounbros
52 λεπτά πριν Άρης: Οι οπαδοί εξαφάνισαν τα εισιτήρια με Πανιώνιο ελέω… Antetokounbros
Όλες οι ειδήσεις
