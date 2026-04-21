FIBA Europe Cup: Στη Θεσσαλονίκη η Μπιλμπάο για τον τελικό με ΠΑΟΚ - Αγωνία για Χίλιαρντ

Με πτήση τσάρτερ έφτασαν οι Βάσκοι ενόψει του τελικού του FIBA Europe Cup. Την τελευταία στιγμή κρίνεται η συμμετοχή του Αμερικανού.

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα της Δευτέρας (21/04) η αποστολή της Μπιλμπάο, ενόψει του τελικού του FIBA Europe Cup απέναντι στον ΠΑΟΚ (22/04, 19:15).

Οι Βάσκοι έφτασαν λίγο μετά τις 18:00 με πτήση τσάρτερ, χωρίς απρόοπτα, και με το βλέμμα στραμμένο στη μεγάλη αναμέτρηση.

Στην αποστολή βρίσκεται και ο Νταρούν Χίλιαρντ, με τη συμμετοχή του να παραμένει αμφίβολη και να αναμένεται να ξεκαθαρίσει λίγο πριν από το τζάμπολ.

Μαζί με την ομάδα ταξίδεψαν και φίλοι της Μπιλμπάο, οι οποίοι θα δώσουν το «παρών» στις εξέδρες για να στηρίξουν την προσπάθειά της.