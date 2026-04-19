Μπιλμπάο: Πρόβλημα με Χίλιαρντ πριν τους τελικούς του ΠΑΟΚ

Απρόοπτο προέκυψε στην Μπιλμπάο ενόψει των τελικών του FIBA Europe Cup απέναντι στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Νταρούν Χίλιαρντ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και τίθεται εκτός μάχης.

Ο Αμερικανός γκαρντ ταλαιπωρείται από κάκωση στον προσαγωγό, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του στους κρίσιμους αγώνες να θεωρείται αβέβαιη και η επιστροφή του να εξαρτάται αποκλειστικά από την πορεία της αποκατάστασής του. Ο προπονητής της ισπανικής ομάδας, Χάουμε Πονσαρνάου, καλείται να διαχειριστεί μια σημαντική απουσία, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο έμπειρους παίκτες του ρόστερ.

Η Μπιλμπάο προχώρησε και σε επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση του παίκτη, αναφέροντας ότι ο Χίλιαρντ έχει υποστεί μυοπεριτονιακή κάκωση στον μακρύ προσαγωγό του δεξιού ποδιού, η οποία συνοδεύεται από περιτονιακή συλλογή υγρού. Αυτό σημαίνει πως θα μείνει εκτός δράσης για άγνωστο χρονικό διάστημα, με το ιατρικό επιτελείο να παρακολουθεί καθημερινά την εξέλιξη της κατάστασής του πριν καθοριστεί οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα επιστροφής.

Η απουσία του αποτελεί πλήγμα για την ισπανική ομάδα, δεδομένου ότι τη φετινή σεζόν στο Europe Cup έχει προσφέρει κατά μέσο όρο 9,1 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ σε 15 αναμετρήσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πορεία της Μπιλμπάο μέχρι τους τελικούς.