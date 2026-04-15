ΑΕΚ – Μπανταλόνα: «Μέσα» οι Κατσίβελης και Χαραλαμπόπουλος για το Game 3
Βαγγέλης Πάτας 15 Απριλίου 2026, 19:14
Με γεμάτο «οπλοστάσιο» θα αγωνιστεί η ΑΕΚ στο Game 3 της προημιτελικής σειράς με την Μπανταλόνα, το οποίο θα κρίνει την ομάδα που θα προκριθεί στο Final Four του Basketball Champions League.

Η «Ένωση» δίνει το μεγαλύτερο παιχνίδι των τελευταίων ετών.

Οι «κιτρινόμαυροι» υποδέχονται τη Ζοβεντούντ στο τρίτο και καθοριστικό ματς της σειράς, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να έχει στη διάθεση του όλους παίκτες που ήταν τραυματίες το τελευταίο διάστημα.

Ο λόγος για τους Δημήτρη Κατσίβελη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, οι οποίοι είναι όλοι στη δωδεκάδα. Εκτός για λόγος τακτικής έμεινε ο Μάρκο Πετσάρσκι.

Η δωδεκάδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ, Νάναλι, Χαραλαμπόπουλος.



