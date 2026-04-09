Μερσίν - Αθηναϊκός 75-77: Πάλεψε ο Αθηναϊκός, κούπα στη Μερσίν

Onsports Team

Παρά το γεγονός ότι η ομάδα του ΑΘηναϊκού πάλεψε για να καταφέρει το θαύμα η νίκη της Μερσίν στον πρώτο αγώνα της χάρισε την κούπα.

Ο Αθηναϊκός πάλεψε με όλες τους τις δυνάμεις στην Τουρκία, αλλά η Μερσίν είχε αγκαλιάσει σφιχτά το τρόπαιο και δεν το άφησε να χαθεί μέσα από τα χέρια της, παρά τις προσπάθειες της ελληνικής ομάδας μέχρι την τελευταία στιγμή.

Μπροστά σε περισσότερους από 7.000 φιλάθλους της Μερσίν, σε ένα κατάμεστο γήπεδο, ο Αθηναϊκός έδωσε τη μάχη του μέχρι το τέλος, κυνηγώντας τη διαφορά των πέντε πόντων από το 85-80 του πρώτου αγώνα.

Οι Πρινς με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ, η Τσινέκε με 14 πόντους και 4 ασίστ, η Ανίγκουε με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ και η Παρκς με 12 πόντους ξεχώρισαν με την απόδοσή τους, κρατώντας τον Αθηναϊκό μέσα στη διεκδίκηση, ενώ από την πλευρά της Μερσίν, η Μπουρκ με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ και η Άλεν με 20 πόντους και 9 ασίστ, έδωσαν τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία.

