Γιαννακόπουλος: “Κάποιοι δεν έχουν καταλάβει σε ποιο σύλλογο βρίσκονται”
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 09 Απριλίου 2026, 23:58
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τη λήξη του αγώνα στη Βαλένθια, αποθέωσε την ισπανική ομάδα και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου απευθυνόμενος προς τα μέλη της ομάδας του.

Αμέσως μετά το τέλος της βαριάς ήττας του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με δήλωσή του έστειλε μήνυμα προς όλους. Τόσο προς την ομάδα του, όσο και προς τη Βαλένθια για την οποία είπε τα καλύτερα. 

Όσο για τον Παναθηναϊκό, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου. 

Αναλυτικά:

«Συγχαρητήρια στη Βαλένθια που παίζει εκπληκτικό μπάσκετ, το καλύτερο στην Ευρώπη. Όσο για εμάς, κάποιοι μάλλον δεν έχουν καταλάβει σε ποιον Σύλλογο βρίσκονται. Διαθέτουμε την ακριβότερη ομάδα στην Ευρώπη και αυτό δεν δικαιολογεί το μπάσκετ που παίζουμε. Όλοι οφείλουμε να μην εμφανιζόμαστε κατώτεροι των περιστάσεων.

Ο κόσμος πρωτα απ' όλα και εγώ περιμένουμε στην πιο κρίσιμη στιγμή της σεζόν αυτό να αλλάξει. Στο χέρι μας είναι να τελειώσουμε τη χρόνια στην κορυφή. Μέσα μας ξέρουμε πως αν θέλουμε κανένας δεν μπορεί να μας κερδίσει».


