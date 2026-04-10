Παναθηναϊκός: Τα σενάρια που φέρνουν τους «πράσινους» στην πρώτη εξάδα της Euroleague

Η ήττα από τη Βαλένθια το βράδυ της Πέμπτης (9/4) με 102-84, στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της EuroLeague, έβαλε «φρένο» στα όνειρα του Παναθηναϊκού για είσοδο στην πρώτη τετράδα, έστω και με συνδυασμό αποτελεσμάτων.

Οι «πράσινοι» υποχώρησαν στο 21-16 (12-6 εντός έδρας και 9-10 εκτός) και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην κατάκτηση μιας θέσης στην πρώτη εξάδα, που εξασφαλίζει απευθείας συμμετοχή στα playoffs, αποφεύγοντας τη διαδικασία του Play-In Tournament.

Για να τα καταφέρει, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να επικρατήσει της Αναντολού Εφές στο Telekom Center Athens (17/4, 21:15). Την ίδια στιγμή, χρειάζεται απώλεια της Ζάλγκιρις σε ένα από τα δύο παιχνίδια της (εκτός με Παρτίζαν, εντός με Παρί), ενώ δεν θέλει το απόλυτο του Ερυθρού Αστέρα (εκτός με Βιλερμπάν, εκτός με Ρεάλ) και της Μονακό (εντός με Μπαρτσελόνα, εντός με Μπάγερν), καθώς σε ενδεχόμενη τετραπλή ισοβαθμία με τις συγκεκριμένες ομάδες, οι Σέρβοι θα καταλάβουν την έκτη θέση και ο Παναθηναϊκός την έβδομη.

Σε διαφορετικό σενάριο, με νίκη επί της Εφές και «2 στα 2» της Ζάλγκιρις, οι «πράσινοι» θα χρειαστούν «0 στα 2» της Χάποελ, «1 στα 2» του Ερυθρού Αστέρα και «2 στα 2» της Μονακό για να βρεθούν στην έκτη θέση.

Από την άλλη, σε περίπτωση ήττας από την Αναντολού Εφές, ο Παναθηναϊκός μπορεί να υποχωρήσει ακόμη και στην ένατη θέση, με την παρουσία του στην πρώτη δεκάδα να θεωρείται δεδομένη.

Η βαθμολογία