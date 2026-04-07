Οι Harlem «μάγεψαν» την Αθήνα σε ένα ανεπανάληπτο μπασκετικό υπερθέαμα!

Το πιο ιστορικό και μοναδικό αθλητικό show του πλανήτη ήρθε στην Ελλάδα και συντάραξε το αθηναϊκό κοινό!

Οι θρυλικοί Harlem Globetrotters, στο πλαίσιο της περιοδείας τους για τα 100 χρόνια ζωής, «προσγειώθηκαν» στο T-Center και ξεσήκωσαν τους περισσότερους από 10.000 θεατές με τα μοναδικά τους κόλπα, τις εντυπωσιακές τους ντρίμπλες και τα απίστευτα καρφώματα που… κόβουν την ανάσα!

Παρότι, οι Washington Generals, καθοδηγούμενοι προπονητικά από τον Gio Karantonis, πάλεψαν σθεναρά για τη νίκη, στο τέλος δεν κατάφεραν απέναντι στους «μάγους» των Harlem, να γράψουν ιστορία και να πάρουν την πρώτη νίκη της ιστορίας τους, μετά το μακρινό 1971.

Οι Harlem Globetrotters έκαναν το αθηναϊκό κοινό να… υποκλιθεί στο χιούμορ, στο ταλέντο και στα ευφάνταστα μαγικά τους, ενώ το παρόν στο Κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων μεταξύ πολλών άλλων, έδωσαν οι αθλητές με τις οικογένειες τους Alec Peters, Jerian Grant, Kendrick Nunn, Shaquielle McKissic, Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς, o Sports Director του Ολυμπιακού, Χρήστος Μπαφές και οι γνωστοί ράπερ, Light και Thug Slime.

Το πιο μοναδικό μπασκετικό show του πλανήτη που καθήλωσε μικρούς και μεγάλους στην Αθήνα ετοιμάζεται, πλέον, να κατακτήσει και τη Θεσσαλονίκη, καθώς την Τρίτη (07/04) στο “Nick Galis Hall” έρχεται για μία και μοναδική βραδιά. Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται μέσω της ticketmaster.gr