Οnsports Τeam 06 Απριλίου 2026, 15:31
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΑΕΚ

Μπανταλόνα: «Μέσα» ο Χαντ εν’ όψει ΑΕΚ

Ο Κάμερον Χαντ προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του για τον επαναληπτικό με τον «Δικέφαλο» στην Ισπανία.

Η Μπανταλόνα και στο δεύτερο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ μπορεί να μην έχει στη διάθεσή της τους Άντε Τόμιτς, , Σάιμον Μπιργκάντερ και Γκιγιέμ Βίβες αλλά όπως όλα δείχνουν ο Κάμερον Χαντ θα είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή του.

Ο Άνταμ Χάνγκα μιλώντας για το παιχνίδι με την Ένωση, στη Βαρκελώνη, τόνισε: «Κανείς δεν απαιτεί περισσότερα από εμάς. Θέτουμε στους εαυτούς μας στόχους που θέλουμε να πετύχουμε και δεν είναι μυστικό ότι ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στο F4. Στην Ελλάδα παίξαμε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι, αλλά δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε.

Είναι τελικός, ρισκάρουμε τη ζωή μας. Είναι μια καλή ομάδα, αλλά έχουμε ήδη δείξει ότι μπορούμε να αποκλείσουμε οποιαδήποτε ομάδα. Ελπίζουμε ότι θα έρθουν πολλοί φίλαθλοι και μαζί θα πετύχουμε τον στόχο μας, που είναι να φτάσουμε στο F4».



ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Εκπληκτικός Τζόλης «σκότωσε» την Άντερλεχτ στο ντέρμπι του Βελγίου
17 λεπτά πριν Εκπληκτικός Τζόλης «σκότωσε» την Άντερλεχτ στο ντέρμπι του Βελγίου
SUPER LEAGUE
Μήνυμα συσπείρωσης από τον ΠΑΟΚ: «Επιστρέφουμε όταν σπεύδουν να μας ξεγράψουν»
50 λεπτά πριν Μήνυμα συσπείρωσης από τον ΠΑΟΚ: «Επιστρέφουμε όταν σπεύδουν να μας ξεγράψουν»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Το μήνυμα Καρεμπέ μετά την ήττα από την ΑΕΚ
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Το μήνυμα Καρεμπέ μετά την ήττα από την ΑΕΚ
OPINION
Το κίνητρο που έχει ο... καρχαρίας όταν μυριστεί αίμα
2 ώρες πριν Το κίνητρο που έχει ο... καρχαρίας όταν μυριστεί αίμα
