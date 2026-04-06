Μπανταλόνα: «Μέσα» ο Χαντ εν’ όψει ΑΕΚ

Ο Κάμερον Χαντ προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του για τον επαναληπτικό με τον «Δικέφαλο» στην Ισπανία.

Η Μπανταλόνα και στο δεύτερο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ μπορεί να μην έχει στη διάθεσή της τους Άντε Τόμιτς, , Σάιμον Μπιργκάντερ και Γκιγιέμ Βίβες αλλά όπως όλα δείχνουν ο Κάμερον Χαντ θα είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή του.

Ο Άνταμ Χάνγκα μιλώντας για το παιχνίδι με την Ένωση, στη Βαρκελώνη, τόνισε: «Κανείς δεν απαιτεί περισσότερα από εμάς. Θέτουμε στους εαυτούς μας στόχους που θέλουμε να πετύχουμε και δεν είναι μυστικό ότι ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στο F4. Στην Ελλάδα παίξαμε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι, αλλά δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε.

Είναι τελικός, ρισκάρουμε τη ζωή μας. Είναι μια καλή ομάδα, αλλά έχουμε ήδη δείξει ότι μπορούμε να αποκλείσουμε οποιαδήποτε ομάδα. Ελπίζουμε ότι θα έρθουν πολλοί φίλαθλοι και μαζί θα πετύχουμε τον στόχο μας, που είναι να φτάσουμε στο F4».