Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μπανταλόνα – ΑΕΚ: Ατομικό ο Γκρέι πριν πετάξει η «Ένωση» για Καταλονία | Εκτός ο Κουζμίνσκας
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας 05 Απριλίου 2026, 21:54
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΑΕΚ

Μπανταλόνα – ΑΕΚ: Ατομικό ο Γκρέι πριν πετάξει η «Ένωση» για Καταλονία | Εκτός ο Κουζμίνσκας

Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα την Κυριακή (05/04) κι αναμένεται να ακολουθήσει την αποστολή της ΑΕΚ, η οποία θα αναχωρήσει για την Καταλονία.

Τη Μεγάλη Τρίτη (07/04), η «Ένωση» θα αντιμετωπίσει την Μπανταλόνα, για το Game 2 της προημιτελικής σειράς στο Basketball Champions League.

Ο Γκρέι, ο οποίος δεν αγωνίστηκε κόντρα στον Άρη καθώς ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο δεξιό ισχίο, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Ο Αμερικανός φόργουορντ αναμένεται να βρίσκεται στην «κιτρινόμαυρη» αποστολή, η οποία θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Δευτέρας (06/04).

Αντίθετα, εκτός αποστολής αναμένεται ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον δχεξιό αχίλλειο τένοντα.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η αποστολή της «Βασίλισσας» αναχωρεί αύριο (Δευτέρα, 06/04) νωρίς το πρωί, για τη Καταλονία, προκειμένου για την αναμέτρηση της Μεγάλης Τρίτης (07/04) με αντίπαλο τη Μπανταλόνα, στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του BCL. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η προπόνηση στη SUNEL Arena (που συμπεριελάμβανε αποκατάσταση και shooting). 

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο ΡαϊΚουάν Γκρέι, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δεξιό ισχίο. Αντίθετα, εκτός δράσης παραμένει ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας (ενοχλήσεις στο δεξιό αχίλλειο τένοντα). Η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ ΒC».



Ροή ειδήσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την Μεγάλη Εβδομάδα
9 λεπτά πριν Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την Μεγάλη Εβδομάδα
ΣΠΟΡ
Συγχαρητήρια Τασούλα στον Πετρούνια: «Μας εμπνέει και μας κάνει υπερήφανους»
3 ώρες πριν Συγχαρητήρια Τασούλα στον Πετρούνια: «Μας εμπνέει και μας κάνει υπερήφανους»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»
3 ώρες πριν Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου
4 ώρες πριν Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved