Euroleague: Προβλήματα για Σατοράνσκι και Βέσελι πριν τον Παναθηναϊκό AKTOR
Onsports Team 05 Απριλίου 2026, 22:40
EUROLEAGUE / Μπαρτσελόνα / Παναθηναϊκός

Οι Τσέχοι της Μπαρτσελόνα έμειναν εκτός του αγώνα με τη Σαραγόσα, ενώ ξεκουράστηκε και ο Κλάιμπερν δύο μέρες πριν το κρίσιμο παιχνίδι με το «τριφύλλι».

Η Μπαρτσελόνα θα φιλοξενήσει τη Μεγάλη Τρίτη τον Παναθηναϊκό AKTOR. Σε ένα ματς που είναι κρίσιμο για την Euroleague, καθώς οι δύο ομάδες ισοβαθμούν αυτή τη στιγμή. Οι Καταλανοί έπαιξαν με τη Σαραγόσα για την ACB. Με τους Σατοράσνκι και Βέσελι να μένουν εκτός λόγω προβλημάτων.

Ο γκαρντ των «μπλαουγκράνα» είχε αδιαθεσία και εξάντληση από το ματς με την Ζαλγκίρις όπως αναφέρει η ενημέρωση της Μπαρτσελόνα. Μάλιστα θα υποβληθεί και σε ιατρικές εξετάσεις.

Ο Τσέχος ψηλός από την άλλη, είχε μια αδιαθεσία χωρίς να είναι κάτι σοβαρό, καθώς όπως αναφέρουν οι Καταλανοί ήταν προληπτική η απουσία του απ’ το ματς.

Ξεκούραστος θα είναι και ο Γουίλ Κλάιμπερν με τον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός ήταν αυτός που επιλέχτηκε να μείνουν εκτός της λίστας των ξένων στο ματς αυτό.

 



