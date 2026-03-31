Πρόεδρος Μετροπόλιτανς: «Καταθέσαμε πρόταση συμμετοχής στο ΝΒΑ Europe»
Οnsports Τeam 31 Μαρτίου 2026, 14:03
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο πρόεδρος των Μετροπόλιτανς, Λουκ Ντέγιαν, δήλωσε πως τόσο η ομάδα του όσο και η Παρί Σεν Ζερμέν έχουν καταθέσει προτάσεις για να συμμετέχουν στο NBA Europe.

Ο Λουκ Ντέγιαν με συνέντευξή του στη  «L’Equipe» έκανε την αποκάλυψη για τη δική του ομάδα, ενώ μίλησε και για την ομάδα της Παρί Σεν Ζερμέν.

«Οι μέτοχοι, ο Σαμ Κατζίν-Σίμον και Άλεν Τ. Λαμπ της ESV, μου επιβεβαίωσαν την επιστολή τους προς το NBA σχετικά με την απόκτηση ενός franchise» δήλωσε ο 68χρονος. Και προσέθεσε σχετικά με μία πιθανή συνεργασία με τους ιδιοκτήτες της Παρί: «Ο όμιλος του Κατάρ έχει, προς το παρόν, τη δική του πρόταση».



