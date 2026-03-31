Μεταγραφές: Θέλει Τριάντη η Γουέστ Μπρομ

Οι επιδόσεις του 22χρονου διεθνούς μέσου δεν έχουν περάσει απαρατήρητες, με αρκετές ομάδες από την Ευρώπη να παρακολουθούν την περίπτωσή του. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Γουέστ Μπρομ, η οποία δίνει τη δική της μάχη για την παραμονή στην Championship, καθώς βρίσκεται κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού.

Παρά τη δύσκολη βαθμολογική της θέση, το κλίμα στο εσωτερικό του συλλόγου παραμένει αισιόδοξο και ήδη έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, ο Τριάντης συγκαταλέγεται στους βασικούς μεταγραφικούς στόχους της ομάδας, με τη διοίκηση να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του.

Οι «Baggies» είχαν επιχειρήσει να τον αποκτήσουν και κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, έπειτα από εισήγηση του Έρικ Ράμσεϊ, χωρίς όμως να προχωρήσει η υπόθεση. Ωστόσο, το ενδιαφέρον παραμένει ζωντανό, με τον σύλλογο να έχει ήδη σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα για τον παίκτη μέσω scouting.

Σε περίπτωση που εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία, η Γουέστ Μπρομ εκτιμά ότι θα έχει αυξημένες πιθανότητες να προσελκύσει τον Τριάντη, ενισχύοντας σημαντικά τη μεσαία της γραμμή.

Ο νεαρός άσος της Μινεσότα έχει εξελιχθεί από κεντρικός αμυντικός σε έναν πλήρη χαφ με ηγετικά χαρακτηριστικά. Μέχρι στιγμής μετρά 15 συμμετοχές, με τέσσερα γκολ και δύο ασίστ, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το Transfermarkt, φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.