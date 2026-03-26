Allwyn Final 4 Γυναικών, Ερντέμ: «Αν ακολουθήσουμε το πλάνο θα είμαστε στον τελικό»

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στην τελική φάση του Κυπέλλου και αντίπαλός του στον α’ημιτελικό του Allwyn Final 4 είναι ο Πρωτέας Βούλας (16,30, ΔΑΚ Ελευθερούπολης).

Η προπονήτρια του Παναθηναϊκού Σελέμ Ερντέμ και οι αθλήτριες Αννα Νίκη Σταμολάμπρου και Άρτεμις Σπανού μίλησαν για το αυριανό παιχνίδι, ενώ το ίδιο συνέβη και τον προπονητή του Πρωτέα, Μάριο Δεσποτάκη και τις αθλήτριες Χριστίνα Αναστασοπούλου και Νάγια Στολίγκα.

Σελέμ Ερντέμ (Προπονήτρια Παναθηναϊκού): «Πρώτα απ’ όλα είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού είχαμε πει ότι συγκεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι. Έχουμε στοχεύσει σε κάποια πράγματα που κάνει καλά ο Πρωτέας Βούλας. Αν ακολουθήσουμε το πλάνο πιστεύω ότι θα είμαστε στον τελικό και από εκεί και πέρα θα δούμε το πλάνο μας για το ματς της Κυριακής. Θα πρέπει να μην έχουμε άγχος, ξέρουμε τις επιθετικές αρετές του Πρωτέα Βούλας και πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό και τα ριμπάουντ».

Άννα Νίκη Σταμολάμπρου (Αθλήτρια Παναθηναϊκού): «Ξεκάθαρος στόχος του Παναθηναϊκού είναι η κατάκτηση του Κυπέλλου, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Για να συμβεί αυτό πρέπει να περάσουμε το δύσκολο εμπόδιο του Πρωτέα Βούλας. Είναι μια ομάδα πολύ ικανή και επικίνδυνη, έχουν έναν εξαιρετικό προπονητή και διαβάζουν το παιχνίδι του αντιπάλου. Εμείς έχουμε προετοιμαστεί εξαιρετικά. Βρισκόμαστε σε πολύ καλό σωματικό και πνευματικό επίπεδο από άποψη ετοιμότητας και αύριο θα δώσουμε το 100% για να πάρουμε την πρόκριση για τον τελικό. Όλα αυτά τα παιχνίδια είναι κλειστά λόγω της πίεσης και του νοκ άουτ χαρακτήρα που έχουν και όλοι θέλουμε το αποτέλεσμα, γιατί δεν υπάρχει το περιθώριο του λάθους. Εμείς πρέπει να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, να επιβάλλουμε τον δικό μας ρυθμό και να μην αφήσουμε τον Πρωτέα Βούλας να κάνει το παιχνίδι του. Από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να έχουμε διάρκεια στο παιχνίδι μας. Να ελέγξουμε το ρυθμό και τα ριμπάουντ και να παίξουμε το παιχνίδι που παίζουμε ως Παναθηναϊκός».

Άρτεμις Σπανού (Αθλήτρια Παναθηναϊκού): «Είμαστε σε ένα Final 4 και το παιχνίδι θα είναι δύσκολο. Ο Πρωτέας Βούλας έχει δείξει σε όλη τη σεζόν ότι μπορεί να ανταποκριθεί πολύ καλά στα δύσκολα παιχνίδι. Ξέρουμε ότι πρέπει να μπούμε δυνατά και να πιέσουμε από την αρχή. Να είμαστε συγκεντρωμένες στον στόχο μας και στην τακτική μας για να μπορέσουμε να περάσουμε στον τελικό του Final 4».

Μάριος Δεσποτάκης (Προπονητής Πρωτέα Βούλας): «Για μας είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή μας στο Final 4 του Κυπέλλου. Έχουμε την νεανικότερη ομάδα στο πρωτάθλημα και το γεγονός ότι είμαστε εδώ είναι σπουδαία εμπειρία για τα κορίτσια και την ομάδα. Για να φτάσουμε εδώ έχουμε κουραστεί όλο τον χρόνο. Δεν έχουμε έρθει για διακοπές, αλλά για να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε από αυτή τη διοργάνωση. Είμαστε αποφασισμένοι για το καλύτερο που μπορούμε να πετύχουμε. Στο Final 4 θα μας δείτε όπως σε κάθε παιχνίδι. Παλεύουμε κάθε μπάλα ξεχωριστά, δεν κοιτάμε ποιος είναι ο αντίπαλός μας και προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε. Τα παιδιά είναι πολύ αξιέπαινα και θα παλέψουμε για το καλύτερο που μπορούμε. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή και ποιοτική ομάδα, ήταν από τις καλύτερες του Eurocup και εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε αυτό που έχουμε μάθει όλο τον χρόνο. Να παλέψουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε. Το γήπεδο είναι πολύ όμορφο και ζεστό και ελπίζουμε να γεμίσει αύριο».

Νάγια Στολίγκα (Αθλήτρια Πρωτέα Βούλας): «Είμαστε χαρούμενες που καταφέραμε να είμαστε εδώ, καθώς είχε πολλά χρόνια να το καταφέρει ο Πρωτέας Βούλας. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλά. Είμαστε μια ομάδα με πολύ ταλέντο και αν ακολουθήσουμε τις οδηγίες των προπονητών θα πάμε καλά. Δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα, απλά θα παίξουμε όπως ξέρουμε κάθε φορά. Είναι μια πρόκληση για μας. Πάντα κοντράρουμε τις μεγάλες ομάδες και θα είναι ένα δυνατό παιχνίδι».

Χριστίνα Αναστασοπούλου (Αθλήτρια Πρωτέα Βούλας): «Ο Πρωτέας Βούλας επιστρέφει σε Final 4 μετά από εννέα χρόνια. Είναι μια πολύ σημαντική διοργάνωση για εμάς. Θα μπούμε δυνατά και θέλουμε να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος, αλλά θεωρώ ότι αν μείνουμε συγκεντρωμένες μπορούμε να διεκδικήσουμε την πρόκριση για τον τελικό. Το κλειδί για τον αγώνα είναι η θέληση, το πείσμα, το πάθος και εννοείται να μπούμε συγκεντρωμένες στο παιχνίδι και να κοιτάξουμε τον αντίπαλό μας στα μάτια. Έχουμε κάνει πολύ καλά παιχνίδια απέναντι στις ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος. Αύριο είναι ένας σημαντικός αγώνας, ένα παιχνίδι διαφορετικό απ’ όλα τα άλλα Είναι ένας αγώνας νοκ άουτ και τον αντιμετωπίζουμε σαν τελικό. Υπάρχει άγχος, αλλά θέλουμε να είναι δημιουργικό. Θέλουμε να ξεκινήσουμε από την άμυνα, να παρουσιαστούμε συγκεντρωμένες και μετά να πάμε στην επίθεση».