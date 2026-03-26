Ιταλία: Πέθανε ο «κύριος των δύο δισεκατομμυρίων λιρών», Μπέπε Σαβόλντι

Το ιταλικό ποδόσφαιρο θρηνεί για την απώλεια του σπουδαίου Μπέπε Σαβόλντι, ο οποίος έμεινε στην ιστορία ως «ο κύριος των δύο δισεκατομμυρίων λιρών»

Ο εμβληματικός επιθετικός της δεκαετίας του ’70 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, έπειτα από μακρά ασθένεια.

Στη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε, μεταξύ άλλων, τις φανέλες της Αταλάντα, της Μπολόνια και της Νάπολι, αφήνοντας το αποτύπωμά του στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στην Αταλάντα και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Νάπολι και Μπολόνια, με την τελευταία να αποτελεί τον σύλλογο όπου κατέκτησε τα δύο από τα τρία Κύπελλα Ιταλίας της καριέρας του.

Η μετακίνησή του στη Νάπολι το 1975 ήταν αυτή που τον καθιέρωσε στο ιταλικό ποδόσφαιρο, χαρίζοντάς του και το προσωνύμιο «Mister due Miliardi». Οι «παρτενοπέι» δαπάνησαν συνολικά πάνω από 2 δισεκατομμύρια ιταλικές λίρες για την απόκτησή του (σ.σ. 1,4 δισ. σε χρήματα και το συμβόλαιο του Ροζάριο Ραμπάντι), καθιστώντας τον πρώτο παίκτη στην ιστορία του calcio για τον οποίο ξεπεράστηκε αυτό το ποσό.