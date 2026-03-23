March Madness: Πιτίνο και Λιοτόπουλος συνεχίζουν ακάθεκτοι στους «16» (vid)
Οnsports Τeam 23 Μαρτίου 2026, 11:05
ΜΠΑΣΚΕΤ

March Madness: Πιτίνο και Λιοτόπουλος συνεχίζουν ακάθεκτοι στους «16» (vid)

Το Σεντ Τζονς των Ρικ Πιτίνο και Λευτέρη Τολιόπουλο προκρίθηκε στους «16» του θεσμού, έπειτα από ματς θρίλερ, με buzzer beater επί του Κάνσας με 67-65.

Μεγάλη νίκη-πρόκριση πήρε το Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο. Η ομάδα του Λευτέρη Τολιόπουλου πήρε την νίκη-πρόκριση επί του Κάνσας με 67-65, έπειτα από καλάθι στην εκπνοή από τον Ντίλαν Γκάρλινγκ και πανηγύρισε την πρόκριση στους «16» της March Madness για πρώτη φορά μετά από 27 ολόκληρα χρόνια.

Με το χρονόμετρο να δείχνει 3'' ο Ντάρλινγκ πήρε την μπάλα από την επαναφορά στο κέντρο και με ένα δύσκολο lay-up στην εκπνοή χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, σκοράροντας μάλιστα το πρώτο του καλάθι στην αναμέτρηση.  Στους «16», το Σεντ Τζονς θα αντιμετωπίσει το πανίσχυρο Ντιουκ.



