Με Μπανταλόνα η ΑΕΚ στα προημιτελικά του BCL
Οnsports Team 20 Μαρτίου 2026, 14:02
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΑΕΚ

Με Μπανταλόνα η ΑΕΚ στα προημιτελικά του BCL

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Μπανταλόνα στα play-offs του BCL με πλεονέκτημα έδρας για να διεκδικήσει την πρόκρισή της στο Final 4.

Την Μπανταλόνα θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στην προημιτελική φάση του Basketball Champions League, όπως προέκυψε από την κλήρωση που διεξάγεται στην ισπανική πόλη, η οποία θα φιλοξενήσει και το φετινό Final 4.

H πρόκριση θα κριθεί στις δύο νίκες με την Ένωση να έχει το πλεονέκτημα έδρας.

Οι αγώνες της προημιτελικής φάσης θα διεξαχθούν 31 Μαρτίου ή 1 Απριλίου, 7 ή 8 Απριλίου και 14 ή 15 Απριλίου.

Εάν περάσει η ΑΕΚ στο Final 4, θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον νικητή του Μάλαγα - Άλμπα Βερολίνου.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των προημιτελικών:

Ρίτας Βίλνιους - Νίμπουργκ
ΑΕΚ - Μπανταλόνα
Τενερίφη - Γαλατασαράι
Μάλαγα - Άλμπα Βερολίνου

Τα ζευγάρια του Final 4

Μάλαγα - Άλμπα Βερολίνου vs ΑΕΚ - Μπανταλόνα
Ρίτας Βίλνιους - Νίμπουργκ vs Τενερίφη - Γαλατασαράι



