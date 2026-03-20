Τέλος εποχής: Αποχωρεί από την Αθλέτικ Μπιλμπάο ο Ερνέστο Βαλβέρδε

Στο τέλος της τρέχουσας σεζόν θα ολοκληρωθεί η τρίτη θητεία του Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού ανακοίνωσε, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, την απόφασή του να αποχωρήσει από τα «λιοντάρια» στο φινάλε της περιόδου, με τον βασκικό σύλλογο να εκδίδει λίγο αργότερα ανακοίνωση, όπου τον χαρακτηρίζει «ζωντανό θρύλο της Αθλέτικ Μπιλμπάο» και διαβεβαιώνει ότι θα τον τιμήσει όπως του αρμόζει.

Στο μήνυμά του, ο 62χρονος τεχνικός τονίζει ότι η ομάδα του έχει ακόμη μπροστά της δέκα αγώνες πρωταθλήματος, στους οποίους θα παλέψει για να πετύχει τους στόχους της, που είναι η έξοδος στην Ευρώπη. Οι Βάσκοι έχουν κάνει μία χρονιά με πολλά σκαμπανεβάσματα και βρίσκονται στη 10η θέση της La Liga, απέχοντας όμως μόλις τρεις βαθμούς από την -υπό προϋποθέσεις- προνομιούχο έβδομη θέση.

Αποχωρώντας το καλοκαίρι, ο Ερνέστο Βαλβέρδε θα έχει συμπληρώσει μία αδιάλειπτη τετραετία στον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο, διάστημα στο οποίο κατέκτησε το κύπελλο Ισπανίας του 2024. Διατέλεσε επίσης προπονητής της βασκικής ομάδας από το 2003 έως το 2005 (αφού πριν είχε εργαστεί ως βοηθός, αλλά και ως τεχνικός της β΄ ομάδας) και από το 2013 έως το 2017, πανηγυρίζοντας το σούπερ καπ του 2015.

Η καριέρα του περιλαμβάνει φυσικά και δύο θητείες στον Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και δύο κύπελλα Ελλάδας, αλλά και 2,5 χρόνια στην Μπαρτσελόνα, την οποία οδήγησε σε δύο πρωταθλήματα, ένα κύπελλο και ένα σούπερ καπ. Έχει περάσει επίσης από τους πάγκους της Εσπανιόλ (φιναλίστ του Κυπέλλου UEFA τη σεζόν 2006-07), της Βιγιαρεάλ και της Βαλένθια.

Τα λόγια του Βαλβέρδε:

«Γεια σε όλους. Είμαι εδώ σήμερα για να ανακοινώσω ότι δεν θα είμαι ο προπονητής της Αθλέτικ την επόμενη σεζόν. Αυτή είναι μια απόφαση στην οποία κατέληξα με την πάροδο του χρόνου, μια απόφαση που έχω συζητήσει με τον σύλλογο και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας.

Ταυτόχρονα, αξίζει να σημειωθεί ότι μας απομένουν δέκα κρίσιμοι αγώνες πρωταθλήματος, που ξεκινούν αυτή την Κυριακή εναντίον της Μπέτις. Δέκα αγώνες στους οποίους στοχεύουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, στους οποίους έχουμε πολλά να κερδίσουμε, στους οποίους θα τα δώσουμε όλα και στους οποίους, αναμφίβολα, μπορούμε να κερδίσουμε αν μείνουμε όλοι ενωμένοι».