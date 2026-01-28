ΑΕΚ - Άλμπα Βερολίνου 88-80: Επέστρεψε από το -11 και πήρε μεγάλη νίκη

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Η ΑΕΚ έβγαλε χαρακτήρα, «μέταλλο» και… άμυνα για σεμινάριο, πανηγυρίζοντας μια σπουδαία ανατροπή απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου! Η «Ένωση» επικράτησε με 88-80 στη SUNEL Arena για τη 2η αγωνιστική της φάσης των «16» του Basketball Champions League, δείχνοντας πως φέτος έχει όλα τα φόντα για μεγάλα πράγματα.

Οι «κιτρινόμαυροι» βρέθηκαν από νωρίς να κυνηγούν στο σκορ, με τους Γερμανούς να ελέγχουν τον ρυθμό και να φτάνουν ακόμη και στο +11 προς τα τέλη της τρίτης περιόδου. Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και μετά, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα πάτησε το… γκάζι και με ένα εκρηκτικό τέταρτο δεκάλεπτο γύρισε το ματς τούμπα.

Η άμυνα της ΑΕΚ ήταν το «κλειδί» της ανατροπής, καθώς στην τελευταία περίοδο δέχθηκε μόλις 10 πόντους συνολικά και μόνο 6 στο τελευταίο οκτάλεπτο, επιτρέποντας στους φιλοξενούμενους μόλις δύο καλάθια εντός πεδιάς. Το επιμέρους 24-10 στο τέταρτο δεκάλεπτο αποτυπώνει πλήρως την κυριαρχία της «Ένωσης», που με πάθος και ενέργεια καθάρισε το παιχνίδι.

Με αυτή τη νίκη, η ΑΕΚ έκανε το 2-0 στον όμιλο, βάζοντας γερές βάσεις για την κατάκτηση της πρώτης θέσης και το πλεονέκτημα έδρας στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Σε ατομικό επίπεδο, κορυφαίος των νικητών ήταν ο εξαιρετικός Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους, 4 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Πολύτιμες βοήθειες πρόσφεραν επίσης ο Γκρέι με 16 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ, καθώς και ο Χαραλαμπόπουλος με 13 πόντους και 4 ριμπάουντ, ιδιαίτερα στα κρίσιμα σημεία του φινάλε. Θετικότατο ήταν και το ντεμπούτο του Γκρεγκ Μπράουν, που έδωσε ενέργεια σε άμυνα και επίθεση, μετρώντας 9 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 20 λεπτά συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 22-26, 42-46, 64-70, 88-80.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 16, Σκορδίλης, Μπράουν 9, Φλιώνης 6, Φίζελ 4, Λεκαβίτσιους 8 (1), Κουζμίνσκας 2, Μπάρτλι 26 (3), Αρμς 4, Χαραλαμπόπουλος 13 (3).

Άλμπα (Κάλες): Ο’Κόνελ 3 (1), Γκρίζελ 2, Ντέλοου 5 (1), Καγίλ 20 (1), Μάτισεκ 2, Γουντ 17 (4), Ρόμπερτς 6, Εχόντας 2, Χέρμανσον 11 (1), Αγκμπακοκό 12, Νούφερ.