Στη μάχη της Ευρώπης ΑΕΚ, Πανιώνιος, Άρης και Περιστέρι - Που θα δείτε τους αγώνες
Οnsports Team 28 Ιανουαρίου 2026, 08:56
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΑΕΚ / Άρης / Πανιώνιος / Περιστέρι

Γεμάτο το ευρωπαϊκό πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ την Τετάρτη (28/1).

Πλούσιο είναι το μπασκετικό μενού για τις ελληνικές ομάδες σήμερα. 

Η δράση στο Basketball Champions League συνεχίζεται στη φάση των «16» της διοργάνωσης, με την αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου.

Στις 20:30, το Περιστέρι θα δώσει την εξ αναβολής αναμέτρησή του για το Europe Cup, με αντίπαλο τη Σαραγόσα, ένα ματς που δεν είχε γίνει λόγω κακοκαιρίας.

Στο EuroCup, Άρης και Πανιώνιος συνεχίζουν τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους. Ο «Ιστορικός» υποδέχεται τους Λόντον Λάιονς, έχοντας επί της ουσίας μηδενικό κίνητρο πέραν του... γοήτρου.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης δίνει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τη συνέχειά της στη διοργάνωση κόντρα στην Μπαχτσεσεχίρ.

Το πρόγραμμα της ημέρας

  • 18:00, Μπαχτσεσεχίρ - Άρης, Novasports Prime
  • 19:00, ΑΕΚ - Άλμπα Βερολίνου, Cosmote Sports 5
  • 19:30, Πανιώνιος - Λόντον Λάιονς, Novasports 4
  • 20:30, Περιστέρι - Σαραγόρα, ΕΡΤ2 


