Στη διάθεση των «πράσινων» φιλάθλων τα εισιτήρια με Ολυμπιακό
Οnsports Τeam 22 Ιανουαρίου 2026, 14:04
ΜΠΑΣΚΕΤ / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Στη διάθεση των «πράσινων» φιλάθλων τα εισιτήρια με Ολυμπιακό

Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού δίνει καθοριστικό αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου και οι φίλοι της ομάδας μπορούν να «κλείνουν» από σήμερα τα εισιτήριά τους.

Μετά τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκριση του Παναθηναϊκού η Σελέν Ερντέμ και οι παίκτριές τους έχουν μπροστά τους ένα ακόμα μεγάλο ραντεβού. 

Ο Παναθηναϊκός,  την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου στις 18:15 θα υποδεχθεί στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» τον Ολυμπιακό με τις "πράσινες" να παεριμένουν και αυτή τη φορά την τεράστια συμπαράσταση του κόσμου τους. 

Η διοίκηση της ομάδας με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως από σήμερα τα εισιτήρια της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό είναι στη διάθεσή τους και όποιος... προλάβει θα δώσει το παρών στο ντέρμπι "αιωνίων". 

Όσοι ενδιαφέρονται να βρεθούν στο γήπεδο μπορούν να κλείσουν θέση στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.ticketmaster.gr/panathnaikos-vs-olympiakos_sp_2146343.html



