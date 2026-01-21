Europe Cup: Στόχος η επιστροφή στις νίκες για ΠΑΟΚ και Περιστέρι

Οnsports Τeam

Οι δύο Ελληνικές ομάδες έχουν μπροστά τους δύσκολες αποστολές με τους Θεσσαλονικείς να δοκιμάζονται στην Σλοβακία κόντρα στην Πριέβιζντα (20:00), ενώ το Περιστέρι κοντράρεται στην Σλοβακία απέναντι στην Πριέβιτσα (20:00).

Το μυαλό στην Ευρώπη, με την νίκη να θεωρείται… μονόδρομος, έχουν τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και το Περιστέρι.

Ο ΠΑΟΚ (2-1) μετά την ήττα από την Μπιλμπάο στην Ισπανία την προηγούμενη αγωνιστική, κοντράρεται στην Σλοβακία απέναντι στην Πριέβιτσα (1-2) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup, με στόχο την επιστροφή στις νίκες. Χωρίς τον τραυματία Τίμι Άλεν η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς, που με νίκη εξασφαλίζει την πρόκριση.

Αντίθετα το Περιστέρι (2-1) που προέρχεται επίσης από ήττα, στην έδρα του από την Πετκίμσπορ, υποδέχεται την Σαραγόσα (1-2), και ψάχνει την δική του επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα. Ο Κώστας Παπαδάκης δήλωσε ότι το παιχνίδι με τους Ισπανούς είναι «τελικός», δείχνοντας έτσι τη σημαντικότητα της αναμέτρησης.