«Καταιγίδα» ο Ηρακλής, «σάρωσε» την Πέγια!

Ο Ηρακλής είχε ένα άνετο και απολαυστικό απόγευμα στο «Ιβανώφειο», καθώς συνέτριψε 122-80 την Πέγια από το Κόσοβο, προσφέροντας θέαμα με επιθετικό και απόλυτα κυριαρχικό μπάσκετ.

Ο «Γηραιός» δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους φιλοξενούμενους, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό του και φτάνοντας χωρίς δυσκολία σε μια εμφατική νίκη στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του European North Basketball League. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «κυανόλευκοι» παρέμειναν στην κορυφή του Group C με ρεκόρ 6-1.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, οι διαφορές ήταν διψήφιες και σταθερά πάνω από τους 30 πόντους, φτάνοντας ακόμη και στο +42, με τον Ηρακλή να διαχειρίζεται με χαρακτηριστική άνεση το προβάδισμά του και να μετατρέπει το παιχνίδι σε τυπική διαδικασία. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Λούκιτς ήταν ο Ντέιβις με 23 πόντους, ενώ για την Πέγια ξεχώρισε ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, Φλάτεν, επίσης με 23.

Στην 8η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων, ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ολομούτσκο (4/2, 19:00), ενώ η Πέγια θα υποδεχθεί τη Νιουκάστλ Ιγκλς (11/2, 20:30). Υπενθυμίζεται ότι ο Ηρακλής έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και πλέον στοχεύει στο καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-20, 57-44, 89-64, 122-80

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπεργκ 4, Ράιτ Φόρμαν 19 (3), Μωραΐτης 7 (1), Καμπουρίδης 4 (1), Σύλλας 12 (2), Στρονγκ 13 (1), Σμιθ 22 (2), Χρηστίδης 7, Έντλερ-Ντέβις 23 (4), Γιαννίκος 6, Κομνιανίδης 5 (1).

ΠΕΓΙΑ (Νταμίρ Μίλασιτς): Φλάτεν 23 (3), Μάλα 10 (2), Έντουαρντς 14 (1), Χαντάρι 7 (1), Χέρντον 8, Λάπι 2, Σοσάι 6, Μπεκίρι 10, Νίλα.