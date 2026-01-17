Κύπελλο Ελλάδας, Άρης – Περιστέρι 93-75: Εύκολα στο Final 8

INTIME SPORTS

Ο Άρης επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του και επικράτησε του Περιστερίου με 93-75 το Σάββατο (17/01) στο Αλεξάνδρειο, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου μέσω της νοκ-άουτ διαδικασίας των Play-in. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Προμηθέας - Μαρούσι.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, στηριζόμενοι στην υπεροχή τους στη ρακέτα (39-31 ριμπάουντ) και την εξαιρετική ευστοχία από την περιφέρεια (14/29 τρίποντα). Κορυφαίοι για την ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς ήταν οι Μπράις Τζόουνς και Αρνόλντας Κουλμπόκα.

Ο Τζόουνς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 22 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ χωρίς λάθος, ενώ ο Κουλμπόκα πρόσθεσε 19 πόντους με 5/5 τρίποντα και 6 ριμπάουντ. Για το Περιστέρι ξεχώρισαν οι Τάι Νίκολς και Σι Τζέι Χάρις με 18 πόντους έκαστος.

Ο Άρης μπήκε δυνατά και προηγήθηκε από νωρίς, χτίζοντας διαφορά που έφτασε έως το +22 στην τρίτη περίοδο (66-44). Παρά την αντίδραση του Περιστερίου και τη μείωση στο 70-62 στις αρχές του τελευταίου δεκαλέπτου, οι γηπεδούχοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους και έφτασαν χωρίς προβλήματα στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 53-40, 68-57, 93-75

Άρης (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 14 (1), Τζόουνς 22 (2), Νουά 7 (1), Τσαϊρέλης, Φόρεστερ 6, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης 2, Καζαμίας 5 (1), Χαρέλ 7 (2), Άντζουσιτς 11 (2), Αντετοκούνμπο, Κουλμπόκα 19 (5).

Περιστέρι (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 18 (2), Καρντένας 5, Βαν Τούμπεργκεν 2, Πετράκης 3 (1), Πέιν 2, Ιτούνας 6 (2), Μουράτος 7 (1), Κακλαμανάκης 5, Χάρις 18 (4), Παπαδάκης 3 (1), Κάριους 6 (1).

