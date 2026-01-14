Ερντέμ: «Να γράψουμε ιστορία με τον κόσμο μας»

Onsports Team

Σε πελάγη ευτυχίας έπλεε η τεχνικός του Παναθηναϊκού μετά το τεράστιο διπλό της ομάδας της στην Πολωνία.

Η Σελέν Ερντέμ στις δηλώσεις της μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ζαγκλέμπιε δεν έρκυψε την ικανοποίησή της για το πρώτο βήμα προς την πρόκριση και στη συνέχεια μίλησε για τον κόσμο της ομάδας που θα δώσει το παρών στο Telekom Center.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της:

«Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα μου και τους συνεργάτες μου. Η μάχη που έδωσαν απόψε εκτός έδρας απέναντι στη Ζαγκλέμπιε έδειξε πόσο πολύ θέλουν να φτάσουμε στα προημιτελικά. Θα είμαστε μαχητικές και θέλουμε να πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε στην Ευρώπη.

Προσκαλώ όλους τους οπαδούς μας να δώσουν δυναμικό παρών στον αγώνα που θα παίξουμε στην OΑΚΑ στις 21 του μήνα. Αυτή είναι ιστορία και ας τη γράψουμε μαζί με όλους τους φιλάθλους μας»