Κύπελλο Ελλάδας: Το Μαρούσι στα play-in, νίκησε στην έδρα της Λευκάδας

Με 76-70 πέρασε από την έδρα της Δόξας Λευκάδας το Μαρούσι και εξασφάλισε τη συνέχειά του στο θεσμό, όπου θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα στα play-in.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 40-46, 55-60, 70-76

Διαιτητές: Καρπάνος, Ζαχαρής, Λιότσιος

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 9 (3), Ρόμπινσον 19 (1), Άλεν 15 (3), Καλλιακούδας, Γιαννουλτσής, Χατζηνικόλας 14 (4), Λεγκίκας 2, Σταυρακούκας 1, Φύτρος 8 (10ρ.), Βισνιέφσκι 2

Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Πάπας 11 (1), Μέικον 9 (1), Σάλας 12 (1), Τουλιάτος, Κινγκ 11 (1), Καλαϊτζάκης Γ. 5, Γουίλιαμς 8, Κουζέλογλου 8, Ντε Σόουζα 6, Γιαννόπουλος, Περάντες 6

Το πρόγραμμα των Play In:

17/1 16:00 ΑΡΗΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

28/1 16:00 ΗΡΑΚΛΗΣ–ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρ.

2/2 14:00 ΜΥΚΟΝΟΣ–ΚΑΡΔΙΤΣΑ

4/2 18:00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π.–ΜΑΡΟΥΣΙ