Τρέντο – Πανιώνιος 88-87: Ήττα σε… νεκρό χρόνο και μαθηματικός αποκλεισμός στο Eurocup

EUROCUP BASKETBALL

Οnsports Team

Ο Πανιώνιος έδειξε ένα άκρως ανταγωνιστικό πρόσωπο, επέστρεψε από το -19, αλλά στο τέλος ηττήθηκε (88-87) από την Τρέντο, λόγω του buzzer beater που πέτυχε ο Καλίφ Μπάτλ – Μαθηματικά εκτός συνέχεια στο Eurocup οι «κυανέρυθροι».

Διαδικαστικού χαρακτήρα θα είναι οι τέσσερις τελευταίοι αγώνες της ομάδας της Νέας Σμύρνης στον Β’ όμιλο.

Ο Πανιώνιος με ρεκόρ στο 2-12 είναι τελευταίος και με την αποψινή (13/01) ήττα έχασε και τις τελευταίες μαθηματικές ελπίδες του. Η πρόκριση, πάντως, έπαψε να είναι βασικό ζητούμενο εδώ κι αρκετό καιρό για τους «κυανέρυθρους», οι οποίοι έχουν βασικό στόχο την παραμονή στην GBL.

Το σίγουρο είναι ότι η έλευση του Νέναντ Μάρκοβιτς έχει αλλάξει την ψυχολογία και την εικόνα της ομάδας κι αυτό φάνηκε και στον αγώνα με την Τρέντο. Ο Πανιώνιος έδειξε άκρως ανταγωνιστικό πρόσωπο κι επέστρεψε από το -19 (49-30 στο 17’), για να προηγηθεί 87-86 με καλάθι του Κρούζερ, 19’’ πριν το τέλος. Τον τελευταίο λόγο, όμως, τον είπε ο Καλίφ Μπατλ, ο οποίος ευστόχησε στην εκπνοή κι έδωσε τη νίκη στην ιταλική ομάδα.

Τα δεκάλεπτα: 25-15, 51-37, 64-69, 88-87

ΤΡΕΝΤΟ (Καντσελιέρι): Στιούαρντ 16 (2), Τζόουνς 11, Νιάνγκ 8 (2), Γιόγκελα 8 (2), Εριενμπούα, Μαβούγκε 5, Όλντριτζ 8 (2), Γιακιμόφσκι 7 (1), Μπαγέχε 15 (1), Μπατλ 10.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Oυάτσον, Λέμον 10, Σταρκς 5 (1), Τσαλμπούρης 19 (3), Λιούις 14 (4), Γόντικας 4, Τόμασον 17 (3), Κρούζερ 11, Νικολαΐδης 7.