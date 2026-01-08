Ομάδες

BCL: Για την πρόκριση η Καρδίτσα, για την ισοφάριση ο Προμηθέας
Οnsports Τeam 08 Ιανουαρίου 2026, 09:33
ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL: Για την πρόκριση η Καρδίτσα, για την ισοφάριση ο Προμηθέας

Η Καρδίτσα υποδέχεται την Σουμπότιτσα (18:30) και θέλει τη νίκη για να πάρει την πρόκριση στην φάση των «16» του BCL, ενώ ο Προμηθέας υποδέχεται την Σαλόν (20:30) για την ισοφάριση στο ζευγάρι.

Οι ελληνικές ομάδες συνεχίζουν να δίνουν τις «μάχες» τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με την Καρδίτσα και τον Προμηθέα να παίρνουν σειρά για το Basketball Champions League.

Η Θεσσαλική ομάδα υποδέχεται στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» την Σουμπότιτσα (18:30) στο Game 2 του ζευγαριού, με το σύνολο του Νίκου Παπανικολόπουλου να στοχεύει τη νίκη για να φτάσει στην μεγάλη πρόκριση στην φάση των «16» του BCL.

Από την άλλη πλευρά ο Προμηθέας φιλοξενεί στην Πάτρα την Σαλόν Σαονέ (20:30) με την ομάδα του Κούρο Σεγκούρα να γνωρίζει την ήττα στο πρώτο ματς των δυο με 93-78. 



