Πανιώνιος: Ποδαρικό με πολύ δύσκολο τεστ κόντρα στην Μπούντουτσνοστ
Οnsports Τeam 07 Ιανουαρίου 2026, 13:55
ΜΠΑΣΚΕΤ

Πανιώνιος: Ποδαρικό με πολύ δύσκολο τεστ κόντρα στην Μπούντουτσνοστ

Ο Πανιώνιος υποδέχεται την ισχυρή Μπουντούτσνοστ στη Γλυφάδα για τη 13η αγωνιστική του EuroCup.

Ο Πανιώνιος Cosmorama Travel ανοίγει το 2026 με μια εξαιρετικά απαιτητική αποστολή, καθώς απόψε (07/01, 19:30) υποδέχεται την Μπουντούτσνοστ στο Δ.Α.Κ. Γλυφάδας, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του BKT EuroCup. Πρόκειται για τον πρώτο επίσημο αγώνα της νέας χρονιάς, με τους «κυανέρυθρους» να θέλουν να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους της διοργάνωσης.

Παράλληλα, το παιχνίδι αυτό έρχεται σε μια κρίσιμη καμπή για τον Πανιώνιο, καθώς ακολουθεί το εξαιρετικά σημαντικό ματς με τον Κολοσσό (10/01, 18:15) για τη Stoiximan Basket League -μια αναμέτρηση που ενδέχεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μάχη της παραμονής.



