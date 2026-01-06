Νύχτα ντροπής στο BCL: Έληξε στο 7' το Χολόν – Τραπάνι | Έμειναν με έναν παίκτη οι Ιταλοί (video)

BCL

Onsports Team

Ματς – παρωδία στο Basketball Champions League ανάμεσα στη Χάποελ Χολόν και την Τραπάνι, η οποία ξεκίνησε με πέντε παίκτες κι έμεινε με έναν στο παρκέ, με αποτέλεσμα την οριστική διακοπή στο 7ο λεπτό.

Εικόνες που δεν τιμούν τo ευρωπαϊκό μπάσκετ καταγράφηκαν στην αναμέτρηση της Χάποελ Χολόν με την Τραπάνι για το BCL, η οποία διεξήχθη στη Βουλγαρία και έληξε στο 7ο λεπτό με υπαίτια τη δεύτερη.

Η ιταλική ομάδα παρατάχθηκε στο παιχνίδι με μόλις πέντε διαθέσιμους παίκτες, γεγονός που οδήγησε αναπόφευκτα στη διακοπή του. Η Τραπάνι, που αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκεται σε οριακή κατάσταση, εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο με τρεις ενήλικες αθλητές – Καπελέτι, Ροσάτο και Πουλιάτι – καθώς και τους νεαρούς Μαρτινέλι (17 ετών) και Πάτι (19 ετών).

Από την αρχή της αναμέτρησης ήταν εμφανές ότι οι συνθήκες δεν επέτρεπαν τη διεξαγωγή ενός κανονικού αγώνα. Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν τρεις παίκτες της Τραπάνι συμπλήρωσαν πέντε προσωπικά φάουλ και αποβλήθηκαν, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός παικτών για τη συνέχιση του παιχνιδιού. Εκείνη τη στιγμή το σκορ ήταν 38-5 υπέρ της Χάποελ Χολόν, με τους διαιτητές να προχωρούν στη διακοπή της αναμέτρησης.

Το περιστατικό ανέδειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η Τραπάνι, η οποία – όπως όλα δείχνουν – βαδίζει προς διάλυση, δημιουργώντας σοβαρά ερωτήματα και για τον τρόπο διαχείρισης της κατάστασης από τους αρμόδιους φορείς της διοργάνωσης.