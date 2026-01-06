EuroCup: Στην Ισπανία κόντρα στην Μανρέσα ο Άρης

Onsports Team

Οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν την Μανρέσα για την για την 13η αγωνιστική του Eurocup (20:00) σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για τους Θεσσαλονικείς όσον αφορά την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι δυο ομάδες συγκατοικούν στην ίδια θέση του ομίλου με ρεκόρ 6-6 και ο νικητής θα πάρει μεγάλο πλεονέκτημα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Eurocup.

Ο Ιγκόρ Μίλισιτς, όπως και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δεν θα έχει στην διάθεση του τον Ρόνι Χαρέλ, ο οποίος ταλαιπωρείται από γρίπη και τον Λευτέρη Μποχωρίδη, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον αστράγαλο.