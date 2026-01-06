Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

EuroCup: Στην Ισπανία κόντρα στην Μανρέσα ο Άρης
Onsports Team 06 Ιανουαρίου 2026, 09:40
ΜΠΑΣΚΕΤ / Άρης

EuroCup: Στην Ισπανία κόντρα στην Μανρέσα ο Άρης

O Άρης δοκιμάζεται στην Ισπανία κόντρα στην Μανρέσα για την 13η αγωνιστική του Eurocup (20:00) και θέλει την νίκη για να αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισής του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. 

Οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν την Μανρέσα για την για την 13η αγωνιστική του Eurocup (20:00) σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για τους Θεσσαλονικείς όσον αφορά την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι δυο ομάδες συγκατοικούν στην ίδια θέση του ομίλου με ρεκόρ 6-6 και ο νικητής θα πάρει μεγάλο πλεονέκτημα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Eurocup. 

Ο Ιγκόρ Μίλισιτς, όπως και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δεν θα έχει στην διάθεση του τον Ρόνι Χαρέλ, ο οποίος ταλαιπωρείται από γρίπη και τον Λευτέρη Μποχωρίδη, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον αστράγαλο. 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Χουάνκαρ για Καραϊσκάκη: «Μου έστελναν μηνύματα ότι θα σκοτώσουν την οικογένεια μου»
4 λεπτά πριν Χουάνκαρ για Καραϊσκάκη: «Μου έστελναν μηνύματα ότι θα σκοτώσουν την οικογένεια μου»
ΜΠΑΣΚΕΤ
EuroCup: Στην Ισπανία κόντρα στην Μανρέσα ο Άρης
19 λεπτά πριν EuroCup: Στην Ισπανία κόντρα στην Μανρέσα ο Άρης
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: "Μάχες" οκτάδας
51 λεπτά πριν Κύπελλο Ελλάδας Betsson: "Μάχες" οκτάδας
ΣΠΟΡ
Με ΗΠΑ στα προημιτελικά η Ελλάδα!
55 λεπτά πριν Με ΗΠΑ στα προημιτελικά η Ελλάδα!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved