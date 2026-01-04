Ομάδες

Μπάσκετ Γυναικών: Αποτελέσματα και βαθμολογία
Onsports Team 04 Ιανουαρίου 2026, 02:18
ΜΠΑΣΚΕΤ

Η εικόνα του πρωταθλήματος της Α1 γυναικών, μετά και την ολοκλήρωση της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Αποτελέσματα
 
Σάββατο, 3 Ιανουαρίου
 
ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός       73-90
 
Παναθηναϊκός-Αθηναϊκός  70-76
 
Ολυμπιακός-Πρωτέας Β.   96-87
 
Νέα Ιωνία-Αμύντας       73-77
 
Ανόρθωση-ΠΑΣ Γιάννινα   58-83
 
ΡΕΠΟ: Παναθλητικός 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 
1) Αθηναϊκός       21   
 
2) Παναθηναϊκός    21   
 
3) Ολυμπιακός      20   
 
4) Πανσερραϊκός    17   
 
5) ΠΑΣ Γιάννινα    17      
 
6) Νέα Ιωνία       16     
 
7) Πρωτέας Βούλας  15     
 
8) Παναθλητικός    14 -10αγ.   
 
9) ΠΑΟΚ            14      
 
10) Αμύντας        13      
 
11) Ανόρθωση Βόλου 12   
 


