Μπάσκετ Γυναικών: Αποτελέσματα και βαθμολογία
Η εικόνα του πρωταθλήματος της Α1 γυναικών, μετά και την ολοκλήρωση της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Αποτελέσματα:
Σάββατο, 3 Ιανουαρίου
ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός 73-90
Παναθηναϊκός-Αθηναϊκός 70-76
Ολυμπιακός-Πρωτέας Β. 96-87
Νέα Ιωνία-Αμύντας 73-77
Ανόρθωση-ΠΑΣ Γιάννινα 58-83
ΡΕΠΟ: Παναθλητικός
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1) Αθηναϊκός 21
2) Παναθηναϊκός 21
3) Ολυμπιακός 20
4) Πανσερραϊκός 17
5) ΠΑΣ Γιάννινα 17
6) Νέα Ιωνία 16
7) Πρωτέας Βούλας 15
8) Παναθλητικός 14 -10αγ.
9) ΠΑΟΚ 14
10) Αμύντας 13
11) Ανόρθωση Βόλου 12