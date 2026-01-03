Παναθηναϊκός Α.Ο.: «Δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να αμφισβητήσει τον ιδρώτα των παικτριών»

Onsports Team

Έντονη αντίδραση των «πράσινων» για τη διαιτησία στον αγώνα με τον Αθηναϊκό στο μπάσκετ γυναικών – Τι αναφέρει το «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός ισοφαρίστηκε από τον Αθηναϊκό στις νίκες στο πρωτάθλημα της Α1 του μπάσκετ γυναικών. Οι «πράσινοι» έχουν έντονα παράπονα για τη διαιτησία και τα εξέφρασαν με διαρροή τους μετά το ματς.

Σε αυτή αναφέρουν, σχολιάζοντας όσα συνέβησαν στο ματς:

«Σε όλες τις κρίσιμες φάσεις και ειδικά όταν πλησιάσαμε στο σκορ στο τέλος, οι διαιτητικές αποφάσεις ήταν εναντίον μας. Ασφαλώς και έπαιξαν τον ρόλο τους και το εκλαμβάνουμε ως ένα…μήνυμα εν όψει της συνέχεια τους πρωταθλήματος και σίγουρα δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να αμφισβητήσει τον ιδρώτα των παικτριών μας στο γήπεδο».