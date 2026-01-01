Νάναλι: «Αυτή τη φορά θα ζήσω στο έπακρο το ελληνικό πρωτάθλημα»

Onsports Team

Ο Τζέιμς Νάναλι προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ΑΕΚ και ξεκαθάρισε πως είναι αποφασισμένος να ζήσει την εμπειρία στο ακέραιο.

Ο Τζέιμς Νάναλι μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα και μίλησε για την αποφασιστικότητά του να κάνειτ η δαιφορά στην νέα του ομάδα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, που θα επιστρέψω στο ελληνικό πρωτάθλημα, μετά από τόσα χρόνια. Πάει πολύ καιρός από τότε. Δεν το είχα ζήσει στο έπακρο. Αυτή τη φορά, όμως, θα το ζήσω. Προφανώς, έχω ακούσει πολλά για την ιστορία της ΑΕΚ και για την προσπάθειά της να επιστρέψει στην κορυφή. Είμαι χαρούμενος, που αποτελώ μέρος αυτής της "αναγέννησης"».

Το μήνυμά του στον κόσμος της «Βασίλισσας»: «Είμαι έτοιμος να φέρω το πάθος μου και την αγάπη μου για το παιχνίδι μπροστά σε όλους σας».