Παναθηναϊκός: Διαγωνισμός για 2 εισιτήρια διαρκείας

Οnsports Τeam

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο κλίμα των Χριστουγέννων δίνει την ευκαιρία σε δύο φίλους της ομάδας να διεκδικήσουν ισάριθμα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν!

Αυτές οι ημέρες που διανύουμε είναι ημέρες για δώρα και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δίνει την ευκαιρία σε δύο φίλους της ομάδας να κερδίσουν από ένα εισιτήριο διαρκείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δίνει την ευκαιρία στους φιλάθλους της να διεκδικήσουν ένα διπλό εισιτήριο διαρκείας για τη σεζόν 2026–27, μέσα από το ΤOP SCORER CHALLENGE του CLUB 1908, της επίσημης εφαρμογής της ομάδας.

Το νέο έτος ξεκινά με 5 εντός έδρας αναμετρήσεις και καλούμε όλα τα μέλη του CLUB 1908 να ψηφίσουν τον TOP SCORER της κάθε μίας από αυτές! Οι φίλαθλοι που θα πετύχουν τον παίκτη με τους περισσότερους πόντους σε κάθε έναν από τους επερχόμενους αγώνες θα μπουν σε κλήρωση διεκδικώντας ένα διπλό εισιτήριο διαρκείας για τη σεζόν 2026–27.

Η διαδικασία συμμετοχής ξεκινά από σήμερα και ολοκληρώνεται στις 02/01/2026 στις 15:00, λίγες ώρες πριν την μεγάλη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην τελική κλήρωση είναι οι φίλαθλοι να είναι μέλη του προγράμματος επιβράβευσης του CLUB 1908, καθώς και η σωστή πρόβλεψη και για τα 5 εντός έδρας παιχνίδια!

Η κλήρωση για το διπλό εισιτήριο διαρκείας της σεζόν 2026-27 θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της ενέργειας και ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 12 Ιανουαρίου, μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR».