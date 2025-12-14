Μπάσκετ Γυναικών: Ο Αθηναϊκός ανάγκασε τον Ολυμπιακό στη δεύτερη ήττα του
Ολοκληρώθηκε η 10η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών, με τον Αθηναϊκό να επικρατεί στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με 79-70.
Την ώρα που ο Παναθηναϊκός προελαύνει έχοντας το απόλυτο νικών, Αθηναϊκός και Ολυμπιακός αγωνίστηκαν στο μεταξύ τους ντέρμπι. Η ομάδα του Βύρωνα επικράτησε 79-70 και ανάγκασε τις «ερυθρόλευκες» στη δεύτερη ήττα τους.
Σε εκπληκτική βραδιά ήταν η Πρινς με 27 πόντους, ενώ μάζεψε και 15 ριμπάουντ. Με το αποτέλεσμα αυτό ο Αθηναϊκός είναι μόνος δεύτερος, πίσω απ’ το «τριφύλλι».
Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ – 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πρωτέας Βούλας-Παναθλητικός 78-70
Αμύντας-Παναθηναϊκός 79-89
ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας-ΠΑΟΚ 83-79
Πανσερραϊκός-Ανόρθωση Βόλου 80-51
Αθηναϊκός-Ολυμπιακός 79-70
ΡΕΠΟ: ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Παναθηναϊκός 18
Αθηναϊκός 17
Ολυμπιακός 16
ΠΑΣ Γιάννινα 14
Πρωτέας Βούλας 14
ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 14
Πανσερραϊκός 14
Παναθλητικός 12
ΠΑΟΚ 11
Ανόρθωση Βόλου 10
Αμύντας 10