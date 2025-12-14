Ομάδες

Μπάσκετ Γυναικών: Ο Αθηναϊκός ανάγκασε τον Ολυμπιακό στη δεύτερη ήττα του
Onsports Team 14 Δεκεμβρίου 2025, 20:59
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολοκληρώθηκε η 10η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών, με τον Αθηναϊκό να επικρατεί στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με 79-70.

Την ώρα που ο Παναθηναϊκός προελαύνει έχοντας το απόλυτο νικών, Αθηναϊκός και Ολυμπιακός αγωνίστηκαν στο μεταξύ τους ντέρμπι. Η ομάδα του Βύρωνα επικράτησε 79-70 και ανάγκασε τις «ερυθρόλευκες» στη δεύτερη ήττα τους.

Σε εκπληκτική βραδιά ήταν η Πρινς με 27 πόντους, ενώ μάζεψε και 15 ριμπάουντ. Με το αποτέλεσμα αυτό ο Αθηναϊκός είναι μόνος δεύτερος, πίσω απ’ το «τριφύλλι».

Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ – 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πρωτέας Βούλας-Παναθλητικός 78-70

Αμύντας-Παναθηναϊκός 79-89

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας-ΠΑΟΚ 83-79

Πανσερραϊκός-Ανόρθωση Βόλου 80-51

Αθηναϊκός-Ολυμπιακός 79-70

ΡΕΠΟ: ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παναθηναϊκός 18

Αθηναϊκός 17

Ολυμπιακός 16

ΠΑΣ Γιάννινα 14

Πρωτέας Βούλας 14

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 14

Πανσερραϊκός 14

Παναθλητικός 12

ΠΑΟΚ 11

Ανόρθωση Βόλου 10

Αμύντας 10

 



