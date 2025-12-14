Παναθηναϊκός: Η έκπληξη στη Σελέν Ερντέμ για τα γενέθλιά της (pics)

Onsports Team

Όμορφες στιγμές για την προπονήτρια του Παναθηναϊκού στο γήπεδο του Αμύντα μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών, επικρατώντας 89-79 εκτός έδρας του Αμύντα και συνεχίζει πρώτος και αήττητος.

Στο τέλος της αναμέτρησης ομάδα και κόσμος ευχήθηκαν χρόνια πολλά στην κόουτς Σελέν Ερντέμ για τα γενέθλιά της, με μια τούρτα έκπληξη, η οποία την αιφνιδίασε και την έκανε να χαρεί ακόμα περισσότερο μετά τη νίκη της ομάδας της.

Δείτε φωτογραφίες: