Παναθηναϊκός: Η έκπληξη στη Σελέν Ερντέμ για τα γενέθλιά της (pics)
Onsports Team 14 Δεκεμβρίου 2025, 15:56
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Η έκπληξη στη Σελέν Ερντέμ για τα γενέθλιά της (pics)

Όμορφες στιγμές για την προπονήτρια του Παναθηναϊκού στο γήπεδο του Αμύντα μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών, επικρατώντας 89-79 εκτός έδρας του Αμύντα και συνεχίζει πρώτος και αήττητος.

Στο τέλος της αναμέτρησης ομάδα και κόσμος ευχήθηκαν χρόνια πολλά στην κόουτς Σελέν Ερντέμ για τα γενέθλιά της, με μια τούρτα έκπληξη, η οποία την αιφνιδίασε και την έκανε να χαρεί ακόμα περισσότερο μετά τη νίκη της ομάδας της.

Δείτε φωτογραφίες:

 

 

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


