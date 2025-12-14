Ομάδες

Στη Θεσσαλονίκη ο Πάτρικ Μπέβερλι για τον ΠΑΟΚ
Onsports Team 14 Δεκεμβρίου 2025, 21:29
BASKET LEAGUE

Έφτασε στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας ο 37χρονος Αμερικανός άσος, για λογαριασμό του «δικέφαλου» του βορρά.

Η συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Πάτρικ Μπέβερλι, είναι γεγονός. Ο 37χρονος Αμερικανός γκαρντ με τη μεγάλη καριέρα στο ΝΒΑ, θα είναι ο παίκτης που θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ρόστερ της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Η πτήση του Μπέβερλι έφτασε στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας και ο παίκτης που είχε αγωνιστεί την περασμένη σεζόν στην Χάποελ Τελ Αβίβ, εμφανίστηκε με πολλές βαλίτσες. Κάτι που φανερώνει την μόνιμη εγκατάστασή του στη Θεσσαλονίκη.

Ήταν ευδιάθετος, φόρεσε ένα κασκόλ του ΠΑΟΚ και δε σταμάτησε να χαμογελά. Τον περίμενε ο τιμ μάνατζερ του «δικέφαλου», Νίκος Μπουντούρης. Πλέον απομένει το τυπικό μέρος της μεταγραφής.

