Αμύντας - Παναθηναϊκός 79-89: Συνεχίζουν πρώτα και αήττητα τα κορίτσια της Ερντέμ

Onsports Team

Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού επιβλήθηκε εκτός έδρας του Αμύντα με 89-79 στην 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 και παραμένει αήττητη.

Οι αθλήτριες της Σελέν Ερντέμ πέρασαν νικηφόρα από το κλειστό του Υμηττού έχοντας τη συμπαράσταση 150 «αιώνια πιστών» που βρέθηκαν στο γήπεδο για να στηρίξουν την ομάδα. Οι πράσινες με σερί 9-0 στο πρωτάθλημα παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας με 18 βαθμούς.

Πρώτη σκόρερ για το «τριφύλλι» ήταν η Φιτζέραλντ με 14π., ενώ ακολούθησαν οι Γαλανόπουλος και Χατζηλεοντή που είχαν από 12π., η Κριμίλη με 11π. και η Βίτολα με 10π.

Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ήταν το πρώτο δεκάλεπτο με τον Παναθηναϊκό να ξεκινάει μεν καλύτερα και να χτίζει διαφορά 7 πόντων (4-11), ωστόσο ο Αμύντας βρήκε τις λύσεις επιθετικά και ισοφάρισε αργότερα σε 22-22. Η λήξη της περιόδου βρήκε τις γηπεδούχες να προηγούνται με 25-24.

Οι πράσινες στη συνέχεια βρήκαν ρυθμό και πέρασαν ξανά μπροστά με (29-32), όμως και πάλι ο Αμύντας έφερε στα ίσα το σκορ (35-35). Με σερί 8-0 ο ΠΑΟ διαμόρφωσε το 35-43 και πήγε με προβάδισμα +7 (43-50) στα αποδυτήρια για το ημίχρονο.

Με την επιστροφή ο Αμύντας πλησίασε στο -5 (50-55) αλλά το «τριφύλλι» έβγαλε αντίδραση και έχτισε διαφορά 14 πόντων (50-64). Οι αθλήτριες της Σελέν Ερντέμ διατήρησαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα με την τρίτη περίοδο να λήγει 60-70.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η απόσταση πήγε ξανά στο +14 (60-74) και παρόλο που οι γηπεδούχες απάντησαν και μείωσαν σε 67-74, ο ΠΑΟ διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα και πήρε τη νίκη με 79-89.

Στο τέλος της αναμέτρησης ομάδα και κόσμος ευχήθηκαν Χρόνια Πολλά στην κόουτς Σελέν Ερντέμ για τα γενέθλιά της.

Δεκάλεπτα: 25-24, 43-50, 60-70, 79-89

Αμύντας (Παπαναστασίου): Στούπα 5(1), Μαργώνη 3(1), Λαμπράκη 4, Καλομιτσίνη 13(3), Μουστάκα, Μπέι 6, Μάγκλαρη, Χάντερ 8, Μόρτενσεν 25(3), Νάτσκου 15(3).

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 14, Κωτούλα, Μπράουν 9(1), Κουμαντσιώτου, Γαλανόπουλος 12(2), Πολυμένη 4, Βίτολα 10, Χατζηλεοντή 12, Κριμίλη 11(3), Χατζηγιακουμή 9(3), Υφαντοπούλου, Πρινς 8.