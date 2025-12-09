Μια κακή περίοδος «έκαψε» Πανιώνιο και Καρδίτσα σε Eurocup και BCL

INTIME SPORTS

Οnsports team

Πανιώνιος και Καρδίτσα πλήρωσαν ένα κακό δεκάλεπτο στα παιχνίδια τους, με αποτέλεσμα να γνωρίσουν την ήττα σε Eurocup και BCL.

Δύο ήττες ήταν ο απολογισμός των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Πανιώνιος ηττήθηκε 73-68 από την Κέμνιτς στη Γερμανία, σε αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική του Eurocup. Οι «κυανέρυθροι» προηγήθηκαν με 60-47 (28’), αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο τα έκαναν όλα λάθος και δεχόμενοι επιμέρους 20-4 γνώρισαν την ήττα, με αποτέλεσμα να πέσουν στο 1-9.

Για την 5η αγωνιστική των ομίλων του BCL, η Καρδίτσα ηττήθηκε 72-80 στην έδρα της από τη Μερσίν. Η ομάδα της Θεσσαλίας πλήρωσε το κακό πρώτο δεκάλεπτο, όπου δέχθηκε ένα επιμέρους 20-0, με αποτέλεσμα το 8-6 (3’) να γίνει 8-26 (9’). Στη συνέχεια, παρά τη φιλότιμη προσπάθεια τους, οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να απειλήσουν την τουρκική ομάδα. Στο Play-In η Καρδίτσα θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, του άλλοτε παίκτη του Ηρακλή και του Άρη, Ολίβιε Χάνλαν.